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Google, Tüm Yapay Zeka Geliştiren Oluşumlara Kucak Açıyor

Google, Yapay Zeka Geliştiren Oluşumlara Kucak Açıyor

Google'ın kurduğu Gradient Ventures, başlangıç seviyesinde olan tüm yapay zeka (AI)  girişimlerine sermaye ve tavsiyeler sunacak.

Cnet.com'un bu sabah yayınladığı bir habere göre Google, yatırım ve destek platformunu yeni oluşan ve özellikle yapay zeka üzerine çalışmalar yapan şirketlere de açacak.

Geleceği oldukça parlak olan yapay zeka platformunda Google, yeni kurulan her startup’ı satın almak üzere özel bir fon ayırdığını duyurdu. Böylece dev şirket araştırmaları bir sonuca varabilen, elle tutulabilir örnekler sergileyen, henüz erken gelişme aşamasına gelmiş startup’ları büyümeden, ya da kısaca değerlenmeden satın alarak bünyesine dahil edecek. C|net'in haberine göre, Google’ın Gradient Ventures adını verdiği yeni şirket, yapay zeka konusunda sözü geçen bir çalışanı olan Anna Patterson tarafından yönetilecek.

Google'ın bu fon için ne kadar kaynak ayırdığı henüz bilinmiyor. Ancak geleceğine en önemli teknolojik yazılım basamağını oluşturan yapay zeka için koca şirket milyar dolarlar harcamaktan kaçınacak değildir herhalde.

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Yazar: - 12.07.2017

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