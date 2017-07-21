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TamindirHaberİnternet , TeknolojiGoogle, Uzay Deneyimini Evinize Getiriyor

Google, Uzay Deneyimini Evinize Getiriyor

google street view uzay istasyonu

Eminim biliyorsunuz, Google’ın ‘Street View’ (sokak görünüm) özelliği sayesinde Dünya’nın herhangi bir sokağında yürümek mümkün. Google, bu özelliğini geliştirdi, hatta Dünya dışına taşırdı. Artık Google Street View uygulamasıyla uzayda gezinmeniz mümkün. Oturduğunuz yerden NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gezintiye çıkabilirsiniz.

Biz Y Kuşağı çocuklarının hemen hemen hepsinin çocukluk hayaliydi ‘uzaya çıkmak’. Yıllar geçtikçe, tabi geçim kaygısı falan girince araya hayallerimiz geri planda kaldı. Ama Google amcamız çocukluk hayalimizi gerçekleştirdi ve uzayı ayaklarımızın ucuna serdi. İşte o görüntülerden bir demet:


Teknoloji, artık insanların oturduğu yerden tatile gidip yeni yerler keşfetmesine olanak verecek kadar gelişti. Tabi siz yine gidin gezin, sadece sokakları gezmekle kalmayın. Ama söz konusu uzay olunca, bu konuda aynı teşvik edici yorumumu yapamayacağım. Her ne kadar uzay turizmi gerçekleştirilmeye çalışılıyor olsa da gerçekçi olalalım, biz Google ile uzaya gitmiş gibi olmakla yetinelim. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kendiniz gezinmek, Google’ın bu muhteşem deneyimini ilk elden denemek için Google Street View sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın.

İndir
Google Street View Android
Google Street View Android Android için Görüntülü Harita Uygulaması

İndir49.8 MB
Google Street View iOS
Google Street View iOS iPhone ve iPad İçin Görüntülü Harita Uygulaması

Google Akıllı Telefonlarla Bizi İzlediğini İnkar Etmiyor

Google Maps'te Büyük Yenilik!

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Yazar: - 21.07.2017

Google, Uzay Deneyimini Evinize Getiriyor İçin Yorum Yaz

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