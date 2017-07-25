Google, Web Sitelerinin Hızlı Açılmasını Sağlayan Bir Yapı Üzerinde Çalışıyor

Kullanıcılar için bir web sitesinin iyi olduğunu belirleyen birçok unsur var. Ancak, en belirleyici olanı kuşkusuz web sitesinin ne kadar hızlı açıldığı. Kullanıcıların geneli hızlı açılan siteleri tercih etme eğilimindedir. Bunun bilincinde olan Google, sitelerin hızlı açılmasına zemin hazırlayan bir görsel formatı geliştiriyor.

Bir web sitesini dizayn ederken geliştiriciler görsel formatı ve boyutu üzerinde dururlar. Bunun sebebi ise görsellerin sitenin hızında belirleyici oluşudur. Tam da bu noktada Google, “Pik” adını verdiği yeni bir kayıplı görsel formatı üzerinde çalışıyor. Google daha önce de WebP adlı kayıplı görsel formatıyla benzer bir girişime imza atmıştı.

Pik formatının WebP formatından farkının ne olduğu şimdilik gizemini koruyor. Pik formatı resmi Google GitHub hesabı tarafından sahiplenilse de formatın resmi bir Google ürünü olmadığını vurgulamak gerekiyor. Format büyük ihtimalle bir Google mühendisi tarafından geliştirilmekte ancak Google bu ürünü resmi olarak bünyesine katmayı planlıyor olabilir.

Pik adlı kayıp görsel formatı şimdilik geliştirme aşamasında ancak merak edenler için Google GitHub’da detaylar paylaşılıyor.

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