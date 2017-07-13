Google'a 1 Milyar Avroluk Ceza Ödemekten Son Anda Kurtuldu

Google, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde vergi kaçırdığı ve haksız rekabete yol açan reklam ve rekabete izin vermeyen politikalarıyla uzun bir süredir AB Komisyonu’nun dikkatle izlediği bir kuruluş olarak ön plana çıkıyor.

Para cezaları ile AB ülkelerinde neredeyse borçlu olmadığı ülke ve mahkeme kalmayan Google'a, Paris İdari Mahkemesi'nden müjdeli bir haber geldi. Fransa Maliye Bakanlığının ABD merkezli teknoloji şirketi Google’a kestiği bir milyar 115 milyon avro para cezası iptal edildi.

Mahkeme, Google'ın birikmiş vergi cezaları için kesilen bir milyar 115 milyon avro tutarındaki ödeme emrinin haksız olduğuna ve bu hükmün geçerli olmadığına karar vererek şirketi büyük bir yükten kurtardı. Paris İdari Mahkemesi, Avrupa’daki merkezi İrlanda olan Google'ın 2005 ve 2010 yılları arasında "mükellef olarak Fransa’da herhangi bir vergiye tabi olmadığı” kararına vardı.

Bu arada Google'a vergi cezası kesen AB ülkeleri arasında İtalya'da 306 milyon dolar alacaklı görünüyor. Bunun yanı sıra, AB Komisyonu, 27 Haziran’da, Google'a 2,42 milyar avroluk rekor para cezası vermiş ve şirkete savunma için 90 gün süre tanımıştı.

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