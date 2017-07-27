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Google'da Hiç Yazlık Aradınız mı?

Google kiralık yazlık arama

Tatiliniz için bütçenize ve zevkinize uygun bir otel arıyorsanız birçok otel rezervasyon sitesi işinizi görecektir. Ancak tüm alternatifleri karşılaştırarak en iyi fiyatı sunan siteyi yakalamak isterseniz Google size istediğiniz listeyi hazırlayacaktır. Ancak ben otel değil kiralık bir yazlık arıyorum diyorsanız, Google bu hizmeti de sunmaya hazırlanıyor.

Skift’te yer alan bir rapora göre Google, otel arama hizmetinden sonra şimdi de kiralık yazlık arama hizmetini test etmeye başladı. Google konuyla alakalı henüz resmi bir duyuru yapmadı ancak test aşamasında olduğu tespit edilen bu özellik tüm kullanıcılar için hazır olduğunda resmi açıklamanın da yapılması bekleniyor.

kiralık yazlık google

Görselde de görüldüğü üzere kullanıcılar arama kategorisinden kiralık yazlık seçeneğinin de bulunduğu konaklama alternatiflerini listeleyebilecekler. Kiralık yazlık seçeneği bilhassa geniş aileler için daha ekonomik olması yönüyle tercih edilebilir bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Şimdilik kiralık yazlık arama hizmeti yalnızca Avrupa’da deneniyor. Ancak hizmetin başarılı bulunması durumunda hizmetin  yakın gelecekte dünya çapında kullanıma sunulması bekleniyor.

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Yazar: - 27.07.2017

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