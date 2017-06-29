Google'ın CEO'sundan Bakış Açınızı Değiştirecek Hamam Böceği Teorisi

Bazen verdiğiniz tepkilerin, olayı çözmek yerine daha karmaşık bir hale getirdiğini ve işleri yokuşa sürdüğünü düşünür müsünüz? Google’ın CEO’su Sundar Pichai’nin ‘Hamam Böceği Teorisi’ tam da bu durumu özetlliyor.

Pichai bir gün bir restoranda otururken, yan masada oturan kadının üzerine bir hamam böceğinin çıktığını görür. Bunu fark eden kadın ayağı kalkarak bağırmaya, zıplamaya ve eliyle böceği kovalamaya çalışır. Elinin çarpmasıyla başka bir kadın müşterinin üzerine düşen hamam böceği, o masayı da karıştırır. Mekandaki iki masada ayakta, kadınlardan biri çığlık çığlığa bağırırken garson içeri gelir.

Olayı müdahale etmeye gelen garson kendini müşterilerin arasına atar. Bu sefer de böcek garsonun üzerindedir. Diğer insanların aksine sakinliğini koruyan garson, sakince böceği tutar ve götürüp restorandan dışarıya atar.

Olayı izleyen Pichai, durumdan şu çıkarımı yapıyor: Olaylara tepki vermeyin, cevap verin. Kadın müşteriler böceğin üzerlerinde olmasına tepki vererek olayı iyice büyütmüş ve durumu kontrol altına alamamışken, garson korksa dahi tepkisini belli etmemiş ve olayı soğuk kanlılıkla çözüme kavuşturmuştur.

Bu yaşadığını içselleştiren Pichai, “Babamın bana bağırması değil, o bana bağırdığında hissettiklerimin beni öfkelendiğini anladığımdan beri yaklaşımımım değişti.” diyor. Yine aynı şekilde, trafikte tıkılıp kaldığında sinirlendiği şeyin trafik değil, orada sıkışıp kalma ve bunu çözememe hissi olduğunu anlayan Pichai, olaylara yaklaşırken tepkisel değil çözümsel olunması gerektiğini vurguluyor.

Vallaha ne yalan söyleyeyim, böyle yazınca bana da mantıklı geldi ama tepeden bir hamam böceği üstüme düşse sanıyorum Picha’nin bu çözüm teorisi aklıma gelecek son şey olur. Siz yine de yazarın yazdığını yapın, yaptığını yapmayın sevgili okurlar.