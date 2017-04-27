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Google'ın Deneysel Fotoğraf Çekme Uygulaması Gece Harikalar Yaratıyor

Google'ın şimdilik deneysel olan Android uygulaması, gece fotoğrafçılığını önemli ölçüde geliştirecek.

Birçok akıllı telefonun son derece çarpıcı fotoğraflar çektiğini biliyoruz. Ancak düşük ışık koşullarında zorlandıkları da bir gerçek.

Karanlıkta çekim yaparken en ucuz DSLR makineler veya aynasız kameralar bile en azından şimdilik, loş ayarlarda çekim yaparken en iyi kameralı telefonlara tur bindirebiliyor. Google araştırmacı Florian Kainz, akıllı telefonlarda bu boşluğu giderebilecek bir Android uygulaması geliştirdi. Kainz, Android kullanıcılarının ideal olmayan koşullarda bile net fotoğraflar çekmesine yardımcı olabilecek deneysel bir uygulama oluşturdu. Uygulama kullanıcıların odaklama, pozlama ve ISO ayarlarının elle kontrolünü sağlıyor, bu da objektife daha fazla ışık girmesine yardımcı oluyor.

Ancak durum bu kadarla kalmıyor, Ayarlar yardımcı olsa da, Kainz'in uygulamanındaki gizli güç, patlamalı fotoğraf çekimi özelliği. Deklanşöre dokunduktan sonra, kullanıcılar ardı ardına 64 fotoğrafa kadar seri çekimler yapıp daha sonra görüntüyü temizlemek için bir algoritma ile birleştiriyorlar.

Aşağıda Google Pixel ve Nexus örneklerini görebilirsiniz. Uygulama henüz Google Play'de yer almıyor, geliştirilmeye devam ediliyor.

Google'ın Deneysel Fotoğraf Çekme Uygulaması Gece Harikalar Yaratıyor

düşük ışık koşulları

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Yazar: - 27.04.2017

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