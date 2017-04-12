Google’ın Yeni Uygulamasıyla Grafik Tasarlamak Çocuk Oyuncağı

Akıllı telefonlarımızın ulaştığı teknolojiyle haritadan yol bulabiliyor, sayısız dilde çeviri yapabiliyor, film yaratabiliyor hatta nabzımızı ölçebiliyoruz. Ulaşılan teknolojiyle telefonların hala kolay ve hızlı resim çizmekte yeterli olmadığını fark eden Google, Auto Draw isimli yeni grafik tasarım uygulamasını tanıttı.

Temelde uygulamayı Pictionary oynayan bir robot gibi düşünebilirsiniz. Çizdiğiniz karalamayı tahmin etmeye çalışan Auto Draw, neyi hayal ettiyseniz karalamanızı onunla değiştirerek grafik çizimini çocuk oyuncağı haline getiriyor. Bir çok renk ve grafik seçeneğine sahip uygulama, çizimlerinizi PNG olarak kaydetmenize de olanak sağlıyor.

Eğer benim kadar yeteneksiz bir çizerseniz, uygulamanın neler yaratabildiğini gördüğünüzde eminim keyiflenmişsinizdir. Küçüklüğünden beri tüm resim derslerinden zorla geçer not almış biri olarak uygulamanın iOS’a geleceği günü iple çekiyorum. İşte Google Auto Draw’ın tanıtım videosu:





Uygulamanın Android ve Chrome uzantısı olarak kullanımı yarından itibaren mümkün olacak. Yarını beklemeden denemek isterseniz autodraw.com adresini ziyaret edebilirsiniz.