Gözlerimiz Akıllı Telefonların Etkisiyle Değişiyorlar

Çağın getirdikleriyle birlikte, insanlığın buna ayak uyduracak şekilde gelişmesi gerçeğini neredeyse hepimiz biliyoruz. İklim değişiklikleri, gelişen teknoloji gibi unsurlar insanlığı; geçirdikleri hastalıklardan, dış görünüşlerine hatta ömür uzunluğuna kadar etkiliyor. Hayatımızın içine giren akıllı telefonların, bu değişimin bir unsuru olması sanıyorum sizi şaşırtamayacaktır. Tabi tahmin edeceğiniz gibi kötü yönde.

Bilim insanları, televizyon ve bilgisayarların hayatımıza ilk girdiği yıllarda, bu cihazlara olan mesafemiz için bizi uyardılar. Oturma ve bakış açısına kadar çok sayıda önerilerle birlikte kullanmaya başladığımız bu teknolojilerin ardından, telefonlar cebimize girdi. Gece gündüz demeden, neredeyse tüm gün gözümüzü üzerinden ayırmadığımız bu akıllı cihazlar, göz evrimimiz üzerindeki etkisini oldukça hızlı gösterdi. Üstelik, cep telefonlarının göz genetiğimize etkisi yalnızca göz bozukluğuyla sınırlı da değil.

Göz Şeklimiz Değişiyor

Dünya genelinde miyop (uzağı görememe) hastalığının hızla artmasının yanında, özellikle Asya coğrafyasında ortaya çıkan ‘göz bebeği büyümesi’ rahatsızlığının da akıllı telefonlardan kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Göz büyümesi, normalde çocukluk döneminin bitişiyle sonlanan bir gelişme. Ancak son yıllarda özellikle Asya ülkelerinde, göz büyümesi devam eden gençlerin sayısı hızla artıyor. Singapur gibi uzakdoğu ülkelerinde gençlerin yüzde 90’ından fazlası okulundan miyop olarak mezun oluyor.

Bunun ilk tetikleyicisi olarak akıllı telefonların akla gelmesi hiç de mantıksız sayılmaz. Yine de uzmanlar, bir diğer etken olarak insanların kapalı ortamlarda dışarıdan daha fazla vakit geçirmesini de ihtimaller içerisinde değerlendiriyorlar.

Bu değişimin önüne geçmek için, özellikle erken yaşlarda çocukları telefon ve bilgisayar ekranlarından koparmayı tavsiye eden uzmanlar, çocukların kapalı alanlardansa açık ortamda vakit geçirmeye teşvik edilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.