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Gran Turismo Sport'un Çıkış Tarihi Yeni Bir Video İle Duyuruldu

Polyphony Digital firması tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını Sony Computer Entertainment'ın üstlendiği yarış oyunu Gran Turismo Sport'un çıkış tarihi duyuruldu.

Yalnızca PlayStation 4 platformu için çıkış yapacak olan Gran Turismo Sport 17 Ekim tarihinde Kuzey Amerika'da, 18 Ekim tarihinde ise Avrupa'da oyuncularla buluşacak. Bu çıkış tarihi aşağıdaki etkileyici görsellere sahip olan video ile duyurulmuş oldu.

PlayStation'ın VR yani sanal gerçeklik sistemiyle de uyumlu olan oyun PlayStation Network üzerinden ön siparişle şu anda 189TL'ye satılıyor. Oyunun Digital Deluxe adlı daha gelişmiş bir sürümü ise 219TL'lik bir etikete sahip. Geliştirici firmanın açıklamalarına göre, ilerleyen günlerde oyundaki araç ve pistlerin listeleri de yayınlanacak. Bu oyunun birebir rakibi olan Forza Motorsport 7 ise 3 Ekim tarihinde Xbox One ve Windows 10 platformları için çıkış yapacak.

Gran Turismo Sport'a Ait Bir Oynanış Videosu Yayınlandı

Gran Turismo Serisinin Toplam Satışları Açıklandı

Yazar: - 14.07.2017

Gran Turismo Sport'un Çıkış Tarihi Yeni Bir Video İle Duyuruldu İçin Yorum Yaz

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