En iyi yarış ekibini kurun ve bütün yarışları kazanın!

Grand Prix Story 2, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen yarış takımı temalı bir macera oyunudur.

Kaioro Soft tarafından geliştirilen Grand Prix Story, ilk oyunuyla da beğeni toplamış ve milyonlarca oyuncuya erişmeyi başarmıştı. Bu başarıyı ikinci oyuna taşımak isteyen geliştirici ekip, Grand Prix Story 2 ile karşımıza çıktı. İlk oyuna benzer şekilde yine bir yarış takımı kurduğumuz bu oyunda, yine amacımız takımımızı geliştirmek ve bütün yarışları kazanabilmek. Diğer oyuna göre daha farklı geliştirme seçenekleri daha fazla yarış ve diyalog seçeneği gördüğümüz oyun, eksiklerini kapatarak daha iyi hale gelmiş.

Grand Prix Story 2'de amacımız kendimize bir yarış takımı kurmak. Bunu yaparken de başka insanlarla iletişime geçmek, yeni parçalar satın almak ve en iyi arabayı oluşturmaya çalışmak. İşin en eğlenceli kısmı da zaten en iyi yarış arabasını oluşturmaktan geçiyor. Her yeni parçayla birlikte biraz daha değişen ve rakiplerinin seviyesine gelen arabalarınız, geliştirilmeye devam ettikçe en iyisi de oluyorlar.

Oynaması ve izlemesi bir hayli zevkli olan, mobil platformlara yeni bir bakış açısı getiren Grand Prix Story 2'ye dair daha ayrıntılı bilgileri almak ve oynanış dinamiklerini görmek için hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.