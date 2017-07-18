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Grand Prix Story 2
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Grand Prix Story 2

(iOS)
Grand Prix Story 2 İndir Hemen İndir

242 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Grand Prix Story 2
Grand Prix Story 2
Grand Prix Story 2
Grand Prix Story 2

iOS İçin Macera Oyunu

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

Yarış takımınızı kurun ve en iyisi olmak için hikayeyi takip edin!

Grand Prix Story 2, iPhone ve iPad üzerinden oynayabileceğiniz yarış temasında geçen bir macera oyunudur.

Kairo Soft tarafından geliştirilen ve sevilen ilk oyunun ardından tekrar piyasaya çıkan bu tarzda, amacımız kendimize bir yarış takımı oluşturmak ve onunla birlikte Dünya'nın her noktasında yarışlara katılarak birinci olmak. Bir yarış takımı simülasyonu olarak tanımlayabileceğimiz bu oyunda, gerçek bir maceranın içerisine atılıyor ve en iyisi olmak için verdiğimiz mücadeleen bir an olsun vazgeçmiyoruz.

Oyunun en eğlenceli kısmı da kendi yarış arabanızı tasarladığınız kısım. Başarılı bir araba oluşturmak için uğraştığınız saatler sonunda, o arabanın yarışı kazandığını görmek sizi bir hayli mut edecektir. Oynanış olarak kendine özgü olan ve çok farklı mekanikleri olan bu oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıdaki videodan alabilirsiniz. Uzunca çekilmiş bu videoda, oyunun tüm ayrıntılarını görmenüz mümkün.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri.
Üretici:
Kairosoft
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