Yer çekimine meydan okuduğunuz bir oyun olan Gravity Ball, birbirinden zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve bölümleri geçmelisiniz.

Kristal bir topu kontrol etmeye çalıştığınız bir oyun olan Gravity Ball, birbirinden zorlu bölümleri ve etkileyici atmosferiyle dikkatimizi çekiyor. Oyunda yer çekimine meydan okuyarak parkurlar arasında ilerlemeye ve bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Alışma süreci bir hayli zor olan oyunda dikkatli olmalı ve tuzaklara kapılmamalısınız. Ok tuşları yardımıyla oynayabileceğiniz oyunda zorlu görevlerin de üstesinden gelmelisiniz. Bölümleri geçebilmek için sizden istenilen hareketleri gerçekleştirmelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir oyun olan Gravity Ball'ı mutlaka denemelisiniz.

Farklı ortamlarda geçen oyunda oldukça kolay bir oynanış yer alıyor. Bölümleri geçebilmek için portala ulaşmanız gerekiyor. Birbirinden zorlu bölümleri geçmek için Gravity Ball'ı mutlaka denemelisiniz.

Gravity Ball oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.