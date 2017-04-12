Griddle Speed Puzzle, zihni çalıştıran bulmaca oyunları oynuyorsanız Android telefonunuza indirebileceğiniz en iyi oyunlardan biri. İki boyutlu Rubik Cube ve Tangram karışımı hızlı tempolu bu bulmaca oyununda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Mantıklı düşünme ve problem çözme becerilerine önemli ölçüde katkı sağlayan bulmaca oyunlarından biri Griddle Speed Puzzle. Oyunda parçalarına ayrılmış, karışık şekilde karşınıza çıkan desenleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. 4 x 4 tabloya baktığınızda bunu başarmanın çok ta zor olmadığını düşünüyorsunuz ancak ilk kutuyu hareket ettirmenizle beraber sürenin işlemesiyle işler değişiyor. Süre sınırına bir de hareket kısıtlaması eklenince oyunun gerçek zorluk düzeyiyle tanışıyorsunuz.