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Griddle Speed Puzzle
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Griddle Speed Puzzle

Griddle Speed Puzzle İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Griddle Speed Puzzle
Griddle Speed Puzzle
Griddle Speed Puzzle
Griddle Speed Puzzle
Griddle Speed Puzzle

Desenleri tamamlayın.

Erkan Calp Son güncelleme 13 dakika önce

Griddle Speed Puzzle, zihni çalıştıran bulmaca oyunları oynuyorsanız Android telefonunuza indirebileceğiniz en iyi oyunlardan biri. İki boyutlu Rubik Cube ve Tangram karışımı hızlı tempolu bu bulmaca oyununda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Mantıklı düşünme ve problem çözme becerilerine önemli ölçüde katkı sağlayan bulmaca oyunlarından biri Griddle Speed Puzzle. Oyunda parçalarına ayrılmış, karışık şekilde karşınıza çıkan desenleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. 4 x 4 tabloya baktığınızda bunu başarmanın çok ta zor olmadığını düşünüyorsunuz ancak ilk kutuyu hareket ettirmenizle beraber sürenin işlemesiyle işler değişiyor. Süre sınırına bir de hareket kısıtlaması eklenince oyunun gerçek zorluk düzeyiyle tanışıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Punch Wolf Game Studios
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