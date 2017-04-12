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Griddle Speed Puzzle
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Griddle Speed Puzzle

(iOS)
Griddle Speed Puzzle İndir Hemen İndir

161 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Griddle Speed Puzzle
Griddle Speed Puzzle
Griddle Speed Puzzle
Griddle Speed Puzzle
Griddle Speed Puzzle

Karıştırılmış desenleri bir araya getirin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Griddle Speed Puzzle, etkili düşünmeye iten bulmaca oyunlarından keyif alan her yaştan kişiye tavsiye edebileceğim güzel bir mobil oyun. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabiliyor ve de ücretsiz.

İki boyutlu Rubik Cube ve Tangram karışımı hız gerektiren kaliteli bir bulmaca oyunu Griddle Speed Puzzle. Oyunda amacınız; 4 x 4 tabloda karışık parçalı şekilde karşınızda duran deseni tamamlamak. Ancak hem süreyi hem de hareket sayınızı aşmamanız gerekiyor. Neyse ki; hemen altta hangi desen – şekli çıkarmanız gerektiği ufak olarak gösteriliyor. Süre sınırınız olduğundan ilk hareketinizi yapmadan buraya iyice bakmanızı öneririm.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Punch Wolf Game Studios
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