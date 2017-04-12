Griddle Speed Puzzle, etkili düşünmeye iten bulmaca oyunlarından keyif alan her yaştan kişiye tavsiye edebileceğim güzel bir mobil oyun. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabiliyor ve de ücretsiz.

İki boyutlu Rubik Cube ve Tangram karışımı hız gerektiren kaliteli bir bulmaca oyunu Griddle Speed Puzzle. Oyunda amacınız; 4 x 4 tabloda karışık parçalı şekilde karşınızda duran deseni tamamlamak. Ancak hem süreyi hem de hareket sayınızı aşmamanız gerekiyor. Neyse ki; hemen altta hangi desen – şekli çıkarmanız gerektiği ufak olarak gösteriliyor. Süre sınırınız olduğundan ilk hareketinizi yapmadan buraya iyice bakmanızı öneririm.