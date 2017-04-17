Groop, farklı konularda konuşmayı, sohbet etmeyi seven gençlerin bir araya geldiği sosyal platform. Hemen her konuda sohbetin döndüğü sosyal ağ uygulamasında grup sohbetleri 15 dakika süreyle gerçekleşiyor. Bot yok, sahte (fake) kullanıcılar yer almıyor.

Android platformunda da ücretsiz olan sosyal ağ uygulamasında sohbetler yazılı formatta. Gündem, teknoloji, spor, siyaset, yeme – içme, tamamen geyik… Bu uygulamada dilediğiniz konuda özgürce konuşma şansına sahipsiniz. Katıldığınız grupta 15 dakika boyunca söyleyeceklerinizi söyleyip başka bir grupta konuşmaya devam ediyorsunuz. Rahatsız edici mesajlarla karşılaştığınız anda bildirerek platformdan uzaklaştırıyorsunuz.

Çevrimdışı mesaj gönderme özelliği de sunan Groop, son derece basit kullanıcı arayüzüne sahip. Uygulamanın başlangıç ekranında direkt son konuşulanlar karşınıza çıkıyor. Kendiniz sohbet konusu açmak isterseniz + simgesine dokunuyorsunuz. Sohbet ekranında da üstte gruptaki kişiler ve kalan konuşma süreniz gösteriliyor. Bu arada sosyal ağ formatında olduğu için arkadaş ekleme de mevcut.