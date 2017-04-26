GTA 5 Online Tiny Racers Güncellemesi Yayınlandı

Aradan yıllar geçmesine rağmen popülerliği hala koruyan GTA 5'in online moduna güncellemeler gelmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda online moduna gelecek olan Tiny Racers oyun modu bugün itibariyle yayınlandı.

Daha öncesinde açıklama yapan Rockstar Games, GTA 6'yı ertelediklerini ve GTA 5 Online'a içerik desteği yapacaklarını belirtmişlerdi. Bu açıklamadan önce GTA 5 Online'a birçok yeni içerik eklendi. Bunlardan birisi de bugün yayınlana Tiny Racers modu oldu.

GTA 5 Online için geliştirilen Tiny Racers modu üstten bakış açısıyla eski GTA oyunlarını anımsatıyor. 4 kişilik oyuncu desteği bulunan bu oyun modunda çevreden toplayabileceğimiz çeşitli yeteneklerle rakiplerimizi safdışı bırakabiliyoruz.

Tiny Racers oyun modunun yayınlanmasının şerefine özel olarak, daha fazla RP ve GTA parası kazanma şansı dağıtılıyor. Ayrıca Rockstar Games, vergi iadesi olarak 1 Mayıs'a kadar GTA 5 Online'a giriş yapan PS4, Xbox One ve PC kullanıcılarına oyunda kullandıkları paralarını geri veriyor. Kullanıcılar paralarını Mayıs ayında Maze Bank üzerinden alabilecek.

Bu güncellemenin en güzel yanı ise bir şey yüklemeye veya gerek olmaması, yapmanız gereken tek şey oyunu açıp oynamak.

Oyun modu için yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.