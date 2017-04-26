?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunGTA 5 Online Tiny Racers Güncellemesi Yayınlandı

GTA 5 Online Tiny Racers Güncellemesi Yayınlandı

GTA 5 Online Tiny Racers Güncellemesi Yayınlandı

Aradan yıllar geçmesine rağmen popülerliği hala koruyan GTA 5'in online moduna güncellemeler gelmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda online moduna gelecek olan Tiny Racers oyun modu bugün itibariyle yayınlandı.

Daha öncesinde açıklama yapan Rockstar Games, GTA 6'yı ertelediklerini ve GTA 5 Online'a içerik desteği yapacaklarını belirtmişlerdi. Bu açıklamadan önce GTA 5 Online'a birçok yeni içerik eklendi. Bunlardan birisi de bugün yayınlana Tiny Racers modu oldu.

GTA 5 Online için geliştirilen Tiny Racers modu üstten bakış açısıyla eski GTA oyunlarını anımsatıyor. 4 kişilik oyuncu desteği bulunan bu oyun modunda çevreden toplayabileceğimiz çeşitli yeteneklerle rakiplerimizi safdışı bırakabiliyoruz.

Tiny Racers oyun modunun yayınlanmasının şerefine özel olarak, daha fazla RP ve GTA parası kazanma şansı dağıtılıyor. Ayrıca Rockstar Games, vergi iadesi olarak 1 Mayıs'a kadar GTA 5 Online'a giriş yapan PS4, Xbox One ve PC kullanıcılarına oyunda kullandıkları paralarını geri veriyor. Kullanıcılar paralarını Mayıs ayında Maze Bank üzerinden alabilecek.

Bu güncellemenin en güzel yanı ise bir şey yüklemeye veya gerek olmaması, yapmanız gereken tek şey oyunu açıp oynamak.

Oyun modu için yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

İndir175.36 MB
Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5

Editöre Yaz:
Yazar: - 26.04.2017

GTA 5 Online Tiny Racers Güncellemesi Yayınlandı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Spotify, 2017 İlk Çeyrek Türkiye Müzik Haritası'nı Yayınladı Spotify, 2017 İlk Çeyrek Türkiye Müzik Haritası'nı Yayınladı 50 milyonu aşkın premium aboneye sahip olan ödüllü dijital müzik platformu Spotify, 2017 yılı ilk 3 ayı kapsayan Türkiye Müzik Haritası’nı…
Google Sahte Haberlere Karşı Arama Motorunda Yenilikler Yaptı Google Sahte Haberlere Karşı Arama Motorunda Yenilikler YaptıGoogle, bir konu haber konusunda arama yapılırken sahte haber sonuçlarının listelenmesini önleyecek yeni bir algoritma geliştirdiğini açıkladı.… Uber 2020 Yılında Müşterilerini 'Uçuracak' Uber 2020 Yılında Müşterilerini 'Uçuracak'Uber özel taksi hizmetleri şirketi, 2020 yılından başlayarak "Uçan araçlar" kullanarak müşterilerine hizmet vereceğini duyurdu. Tamindir.com…
Minecraft DDoS Saldırılarının Arkasındaki Ergen 2 Yıl Hapse Mahkum Edildi Çıplak Selfie Denetleyen Uygulama Ebeveynlerin Hizmetine Giriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ