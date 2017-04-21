GTA 5 Sürücüsüz Otomobillere Ders Veriyor

2013 yılında eski nesil oyun konsolları olan Xbox 360 ve PlayStation 3 için çıkış yapan, izleyen yıllarda geliştirilmiş versiyonuyla PlayStation 4 ve PC platformlarına da çıkış yapan GTA 5 rekorlar kırmış, oyun dünyasında büyük bir başarı elde etmişti. Eğer GTA 5'in başarısının sadece oyun dünyası ile sınırlı kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz; bu bol heyecan sunan açık dünya tabanlı aksiyon oyunu sürücüsüz araba ya da diğer adıyla otonom araba modellerinin geliştirilmesi için de kullanılıyor. Yani GTA 5 sayesinde bu tür araçlar trafik içinde kaza yapmadan yol alabiliyorlar.

Araştırmacılar ve bilim adamları sürücüsüz otomobiller geliştirebilmek için gerçek hayatta testler yapmanın yanısıra gerçekçi sürüş simülasyonlarına ihtiyaç duyuyorlar. Bu sürüş simülasyonları sayesinde araçlar karmaşık senaryolar içinde test ediliyorlar ve otomatik pilot yazılımlarındaki açıklar tespit ediliyor. Bu tür simülasyonlarda binlerce farklı senaryo yaratarak aynı senaryoları binlerce defa uygulayıp sonuçları gözlemleyebiliyorsunuz.

Araştırmacılar ve bilim adamları GTA 5'in de bu tür bir simülasyon olabileceğini keşfetmişler ve oyunu otonom araba yazılımlarını geliştirebilmek için gerekli olan verileri elde edebilecekleri bir araç olarak kullanmaya başlamışlar. Almanya'dak, Darmstadt Üniversitesi ve Intel Labs geçtiğimiz sene veri elde etmek için GTA 5'i kullanmaya başlamışlar.

GTA 5'in ideal bir simülatör olmasını sağlayan şey ise oyunda çok sayıda yayanın, trafik işaretlerinin, dört yol ağızlarının ve yol kesişimlerinin, köprülerin ve farklı hava şartlarının bulunması. Bu zengin sanal ortamdan elde edilen veriler gerçek hayattan elde edilen verilerle birleştirildiğinde ise ortaya daha sağlıklı otonom araç yazılımları çıkabiliyor.

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