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GTA 5'in Sanal Turizmine Katkısı, Google Earth Detaylarında Ortaya Çıktı

GTA 5'in Sanal Dünya Turizmine Katkısı, Google Earth Detaylarında Ortaya Çıktı

Rockstar'ın oyunu olan GTA 5 genellikle "açık dünya suç simülatörü" olarak da adlandırılıyor. Ancak Grand Theft Auto 5, sanal turizme de gerçekçi haritalarıyla büyük katkı sağlıyor. Yıllardır GTA 5 oynuyorsanız, Kaliforniya'yı da avucunuzun içi gibi biliyorsunuz aslında.

Aşağıdaki video, Google Earth uygulamasının kullanılarak GTA V dünyasında ve Kaliforniya'da gerçek mekanlar ve yol haritalarının değerlendirildiğini ortaya koyuyor.

Daha önce yayınlanan tüm GTA 5 haberlerinde, yapımcı Rockstar'ın her zaman gerçekliğin yeniden yapılandırılmasında ne kadar özen gösterdiğini ve orijinal olmak için yoğun çaba harcadığını biliyoruz. Sokakları çevreleyen ikonik ve önemli yapılar dahi özenle ve haritada gerçekten bulundukları konumlara yerleştiriliyordu. Yani kısaca, haritaların bu kadar gerçekçi kullanılıyor olması sadece GTA 5'in özelliği de değil. Bu gelenek Rockstar için uzun süredir geçerli. PlayStation 2 dönemi oyunlarına kadar uzanıyor. GTA San Andreas'ta da haritalar öylesine doğruydu ki, oyunun yapımcılarından Lin-Manuel Miranda oyun haritasını kullanarak Los Angeles'tan şehir dışına çıkabilmişti.

Miranda bir röportajında bu anısını, "Eğer  Grand Theft Auto: San Andreas'ı oynadıysanız, Los Angeles zihinsel haritanız zaten belleğinizde mevcut, aslında bu şehirde yaşıyor olmanız gerekmiyor" eklinde anlatmıştı.

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Yazar: - 26.04.2017

GTA 5'in Sanal Turizmine Katkısı, Google Earth Detaylarında Ortaya Çıktı İçin Yorum Yaz

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