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GTA 5'in Satışları Andromeda'yı Geçti!

GTA 5 michael andromeda

Mass Effect üçlemesi, BioWare'in yaptığı en iyi oyunlar arasında gösterilse de Mass Effect: Andromeda, beklenen etkiyi yaratamamıştı. Yapılan son araştırmalar, oyunun satış konusunda GTA 5'in altında kaldığını gösterdi.

İlk üçleme ile bizi Samanyolu Galaksisi'nde devasa bir savaşa sokan ve saldırgan uzaylı ırklarıyla insanlığın müthiş savaşını anlatan BioWare, bir RPG oyununun nasıl olmasını gerektiğini tekrar tekrar göstermeyi başarmıştı. Mass Effect: Andromeda'nın duyurulmasından sonra birçok oyuncu bir hayli heyecanlanmış, diğer oyunlar kadar iyi bir oyunun çıkması durumunda, son yılların en iyi oyunlarından bir tanesi ile karşılaşabileceklerini düşünmüşlerdi. Fakat oyunun çıkmasıyla birlikte, özellikle yüz animasyonlarının çok kötü olmasıyla başlayan tartışmalar, oyunun bütün hızını kesmiş ve sonuç olarak o kadar da iyi bir oyunla karşı karşıya olmadığımız anlaşılmıştı. 

NPD tarafından yayınlanan son istatistikler, Mass Effect: Andromeda'nın yaşadığı problemlerin, satışlarına da yansıdığını ortaya çıkardı. 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5, listede Andromeda'nın üzerinde yer alırken, liste başını Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands aldı. 2017'nin başından bugüne kadar en çok satan oyunlar ise şöyle sıralandı:

2017'nin En Çok Satan Oyunları

  1. Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands
  2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  3. For Honor
  4. Grand Theft Auto V
  5. Horizon Zero Dawn
  6. Injustice 2
  7. Mass Effect: Andromeda
  8. Resident Evil 7: Biohazard
  9. NBA 2K17
  10. Call of Duty: Infinite Warfare

İndir
Mass Effect: Andromeda
Mass Effect: Andromeda Uzay Temalı RPG Oyunu

İndir175.36 MB
Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5

İndir
Ghost Recon: Wildlands
Ghost Recon: Wildlands Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

Mass Effect: Andromeda'nın Demosu Çıktı

Ghost Recon Wildlands Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

GTA 5, Steam'in En Kötü Oyunları Arasına Girdi!

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Yazar: - 24.07.2017

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