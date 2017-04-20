GTA Online'ın Mini Yarışlarından Yeni Video Geldi

Rockstar, bugün resmi internet sitesi üzerinden Grand Theft Auto Online'a gelecek yeni eklentiye dair bir video yayınladı. Tiny Racers isimli paketle birlikte oyuna eklenecek yeni eğlencenin detayları da böylece ortaya çıkmış oldu.

GTA 5'in çıkmasının hemen ardından oyunun multiplayer tarafını da teşkil eden GTA Online, oyuncuların beğenisine sunulmuştu. GTA 5'ten ayrı bir oyun gibi ele alınan GTA Online'ın üzerine oldukça düşen Rockstar, oyunun çıkmasından bu yana birçok ücretsiz ek paket ile oyuncularını sevindirmişti. Geçtiğimiz günlerde duyurulan o paketlerden sonucusunun ise oyuna retro oyunlardan esinlenilerek oluşturulan, mini yarışları ekleyeceği söylendi.

GTA 1 ve GTA 2'nin bakış açısıyla oynanılan bu yarışlar, 25 Nisan itibarıyla yapılacak güncellemeyle birlikte oyuna eklenecek. Bu tarihten sonra arkadaşlarınızla hemen aşağıda gördüğünüz videodaki gibi yarışlar düzenleyebilecek ya da böylesine yarışalara dahil olabileceksiniz.

Ek paketle birlikte oyuncuların GTA Online'da yaptıkları ticaret de büyüyecek. Paketin çıkmasıyla birlikte ot tarlalarından elde edilen gelirlerin yüzde 50 artacağı ve bunları kurmanın daha kolay hale geleceği de söylendi.

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