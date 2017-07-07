?     Geri Bildirim
GunboundM
TamindirMobilOyunlarAksiyonGunboundM

GunboundM

(Android)
GunboundM İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
GunboundM
GunboundM
GunboundM
GunboundM
GunboundM

Android İçin Sıra Tabanlı Ateş Etme Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

İlginç silahlara sahip anime karakterlerle savaşıyoruz.

GunboundM, anime çizgilere sahip karakterlerle karşılıklı savaştığımız aksiyon yüklü bir mobil oyun.

Sevimli gibi görünen savaşçı ruha sahip karakterin kendileri kadar kullandıkları silahlar da ilgi çekici. Etkili silahlarla donatılmış savaş araçları kullanan karakterlerin verdiği mücadeleyi kesinlikle görmelisiniz. Oyunun güzel tarafı; tek bir karakterle oynamıyoruz. Karşılıklı üç karakter mücadele içerisinde. Üst noktadan karakterinizin savaşa ne zaman katılacağını, sağlık durumunu görebiliyoruz.

GunboundM Özellikleri:

  • Ödüllü sezon rekabeti
  • Çok sayıda silahla donatılmış savaş araçları
  • Özel efektlerin öne çıktığı savaş sahneleri
  • Özel ve farklı yeteneklere sahip anime karakterler
  • Gerçek oyuncularla mücadele

GunboundM için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
DargomStudio Co.,Ltd
GunboundM QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Strike of Kings
    Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
  4. Happy Can
    Happy CanAndroid için Market Oyunu
  5. Grand Theft Auto: Vice City
    Grand Theft Auto: Vice CityAndroid için GTA Oyunu

GunboundM Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster