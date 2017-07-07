İlginç silahlara sahip anime karakterlerle savaşıyoruz.

GunboundM, anime çizgilere sahip karakterlerle karşılıklı savaştığımız aksiyon yüklü bir mobil oyun.

Sevimli gibi görünen savaşçı ruha sahip karakterin kendileri kadar kullandıkları silahlar da ilgi çekici. Etkili silahlarla donatılmış savaş araçları kullanan karakterlerin verdiği mücadeleyi kesinlikle görmelisiniz. Oyunun güzel tarafı; tek bir karakterle oynamıyoruz. Karşılıklı üç karakter mücadele içerisinde. Üst noktadan karakterinizin savaşa ne zaman katılacağını, sağlık durumunu görebiliyoruz.

GunboundM Özellikleri: