Anime karakterlerin nefes kesen mücadelesine katılın.

GunboundM, sadece online oynanabilen sıra tabanlı ateş etme (shooting) oyunu. Mobil savaş araçları kullanan anime karakterlerin mücadelesi üzerine kurulu aksiyon yüklü süper eğlenceli bir oyun. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor.

iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan online shooter oyununda karakterler, birbirlerine öldürmek için kullandıkları silahlar, araçlar, ortam tek kelimeyle “eşsiz”. Karşılıklı savaşan karakterlerin birbirlerini yok etmek için verdiği mücadeleyi anlatamam; oynayıp görmeniz lazım. Özel efektlerin ön plana çıktığı savaşlar sıra tabanlı gerçekleşiyor. Silahınızı ateşleyip düşmanınızın hamle yapmasını bekliyorsunuz.

GunboundM Özellikleri: