GunboundM(iOS)
iPhone ve iPad İçin Online Ateş Etme Oyunu
Anime karakterlerin nefes kesen mücadelesine katılın.
GunboundM, sadece online oynanabilen sıra tabanlı ateş etme (shooting) oyunu. Mobil savaş araçları kullanan anime karakterlerin mücadelesi üzerine kurulu aksiyon yüklü süper eğlenceli bir oyun. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor.
iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan online shooter oyununda karakterler, birbirlerine öldürmek için kullandıkları silahlar, araçlar, ortam tek kelimeyle “eşsiz”. Karşılıklı savaşan karakterlerin birbirlerini yok etmek için verdiği mücadeleyi anlatamam; oynayıp görmeniz lazım. Özel efektlerin ön plana çıktığı savaşlar sıra tabanlı gerçekleşiyor. Silahınızı ateşleyip düşmanınızın hamle yapmasını bekliyorsunuz.
GunboundM Özellikleri:
- Düşmanınızı tek atışta platforma gömeceğiniz onlarca etkili silah
- Sonunda ödül alabildiğiniz sezon mücadelesi
- Çok sayıda anime karakter (Hepsi ayrı yetenekli, savaş stilleri farklı)
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- DargomStudio Co.,Ltd
Aksiyon Popülerleri
- Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
- Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
- Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
- Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City
- Modern Combat VersusiPhone ve iPad İçin Türkçe FPS Oyunu
GunboundM Eski Sürümleri
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı