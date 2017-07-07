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GunboundM
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GunboundM

(iOS)
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172 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
GunboundM
GunboundM
GunboundM
GunboundM
GunboundM

iPhone ve iPad İçin Online Ateş Etme Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Anime karakterlerin nefes kesen mücadelesine katılın.

GunboundM, sadece online oynanabilen sıra tabanlı ateş etme (shooting) oyunu. Mobil savaş araçları kullanan anime karakterlerin mücadelesi üzerine kurulu aksiyon yüklü süper eğlenceli bir oyun. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor.

iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan online shooter oyununda karakterler, birbirlerine öldürmek için kullandıkları silahlar, araçlar, ortam tek kelimeyle “eşsiz”. Karşılıklı savaşan karakterlerin birbirlerini yok etmek için verdiği mücadeleyi anlatamam; oynayıp görmeniz lazım. Özel efektlerin ön plana çıktığı savaşlar sıra tabanlı gerçekleşiyor. Silahınızı ateşleyip düşmanınızın hamle yapmasını bekliyorsunuz.

GunboundM Özellikleri:

  • Düşmanınızı tek atışta platforma gömeceğiniz onlarca etkili silah
  • Sonunda ödül alabildiğiniz sezon mücadelesi
  • Çok sayıda anime karakter (Hepsi ayrı yetenekli, savaş stilleri farklı)

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
DargomStudio Co.,Ltd
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