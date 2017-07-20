Güncel Siber Tehdit Durum Raporu Açıklandı

Türkiye’de siber güvenlik konusuna en hakim kurum olarak görülen Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), yılın ikinci çeyreği için Siber Tehdit Durum Raporu’nu açıkladı. Son dönemlerde sayıları artan fidye yazılımlarına da raporda sıklıkla değinildi.

Raporda dünyayı bir süreliğine şoka uğratan ve dünyanın en kapsamlı fidye yazılım saldırısı olarak değerlendirilen WannaCry konu edilirken, Türkiye’de diğer ülkelere nazaran fazla etki yapmayan yazılımın yaklaşık 150 ülkede 200 bin kadar sistemi ele geçirdiğinden bahsedildi. Ayrıca 27 Haziran’da gerçekleştirilen NotPetya yazılımı da tıpkı WannaCry gibi birçok küresel şirketi etkilemesiyle raporda yer aldı. Rus petrol şirketi Rosneft, Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk ve ABD’li eczacılık şirketi Merck gibi küresel bazda dev şirketler NotPetya yazılımından etkilenmişti.

STM’nin raporunda adı yeni yeni duyulan Persirai adlı BotNet’den de bahsediliyor. Çin, Japonya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika bölgelerinde aktif olduğu belirlenen Persirai, kameraların ara yüzlerine sızarak kişisel bilgilere erişim sağlamayı amaçlıyor. 120 bin kadar kamera kullanıcısının Persirai’den etkilendiği tespit edildi. Tıpkı Persirai gibi Hajime adı verilen zararlı yazılım da yeni yeni adını duyurmaya başladı. İlk kez geçen yıl kendini gösteren Hajime yazılımının da 300 bine yakın cihazı etkilediği belirtiliyor.

Son zamanlarda fidye yazılımları gibi zararlı yazılımların türediğine ve dünya çapında hızla yayıldığına değinen STM, raporunda saldırıların hızla yayılmasının en büyük sebebini ara yüzler için verilen ön tanımlı parolaların değiştirilmeden kullanılması olarak görüyor. Kullanıcılar aldıkları cihazların ön tanımlı ara yüz parolalarını mutlaka değiştirmeleri konusunda uyarılıyor.

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