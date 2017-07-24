Güncellenen Telegram'a Süreli Fotoğraf Paylaşma Özelliği Geldi

Çevrimiçi anlık mesajlaşma uygulamaları arasında saygın bir yeri olan ve birçok kullanıcının ilk tercihi haline gelen Telegram, bugün yayınlanan versiyon 4.2 güncellemesiyle yeni özellikleri bünyesine kattı. Telegram’a gelen en belirgin özellik ise kısa süreli fotoğraf paylaşma özelliği oldu.

Yeni güncellemeyle birlikte artık kullanıcılar Telegram üzerinden belirli bir süre içinde yok olan fotoğraflar paylaşabilecekler. Başka bir deyişle, Snapchat’in herkes tarafından tahrip edilen benzer özelliği bir platform tarafından daha kopyalanmış oldu. Ancak, Telegram’dan göndereceğiniz zaman ayarlı fotoğrafların geri sayımı, alıcı tarafın fotoğrafın görmesiyle başlıyor. Belirlenen sürenin sonunda fotoğraf kendini imha ediyor. Mesajı alan tarafın ekran görüntüsü alması durumunda ise gönderen tarafa bildirim gidiyor.

Yeni güncellemeyle birlikte Telegram’a fotoğraf düzenleyici özelliği de geldi. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar son derece seri ve pratik bir şekilde fotoğraflarını düzenleyebilecekler. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar profillerine kısa biyografilerini de ekleyebiliyorlar. Böylelikle grup konuşmalarında konuştuğunuz kişileri tanıma fırsatınız da doğuyor. Telegram’daki sticker sayısı da yeni güncellemeyle birlikte arttı. Telegram v4.2 güncellemesi tüm kullanıcılar için yayınlanmış bulunuyor.

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