Güncellenen Tinder Yeni Arayüzüne Kavuştu

Lokasyon bazlı çalışan ve belirli bir bölge içindeki kullanıcıları eşleştiren popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder, yayınlanan güncellemeyle yeni tasarımına kavuştu. Yenilenen arayüzde, kullanıcı profillerinin daha hızlı bir şekilde incelenmesi sağlanıyor. Ayrıca online randevu, yeni navigasyon ve daha büyük fotoğraflar içeren güncelleme kullanıcılara sunuldu.

Yeni arayüz ile bir profili gezmek için, profil fotoğrafının sol veya sağ kenarına dokunabiliyorsunuz. Kişinin bir sonraki fotoğrafını görmek için resmin sağ tarafına, önceki fotoğrafı tekrar görmek için ise sol tarafa hafifçe dokunmanız yeterli oluyor. Öte yandan fotoğrafın alt kısmına hafifçe tıkladığınıda, kullanıcının tam profilini görebiliyorsunuz

Elbette bunların yanı sıra, kullanıcılar hakkındaki bilgileri ve ortak bağlantıları da görebilmek mümkün. Bu değişiklikler, profil bilgilerini daha kolay erişime sokma ve Tinder navigasyonunu daha sezgisel hale getirmeyi amaçlıyor. Bu bakımdan, arayüz ve kullanılabilirlik açısından yenilenen Tinder, artık oldukça iyi görünüyor.

Mühendisler Swift 3'ü ve yeni Tinder uygulamasını baştan inşa etmek için DISCOVER adlı yeni bir mimari kullandılar. Güncelleme bugün yayınlanırken, çok kısa bir süre içinde Tinder’ın IOS ve Android sürümlerinde aktif hale gelecek.

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