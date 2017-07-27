Güneş Kremlerinin Yerini Şeffaf DNA Filmler Alacak

Güneş hasarını önlemek için ikinci bir cilt gibi davranan, DNA'dan yapılmış güneş koruyucusu üretildi. New York'taki Binghamton Üniversitesi biyomedikal mühendisliği bölüm başkanı Prof. Dr. Guy German ve ekibi, somon DNA'sından güneşe maruz kaldıkça cildi ultraviyole ışıktan koruyan bir film geliştirdi.

Ultraviyole (UV) ışık, DNA'ya zarar verirken cilt için yararlıdır. Bu durumu tersine çevirmek isteyen Prof. German, cildin içindeki DNA'ya zarar vermek yerine cildin üstündeki DNA'yı kurban bir katman olarak kullandı. Somon sperminden üretilen şeffaf DNA filmler, UV ışınına maruz kaldıkça daha iyi emilim gerçekleştiriyor. Yani kullanıldıkça eskimiyor aksine güçleniyor.

Cildin su kaybını da önleyen film, suyla temasta cildi terk etmiyor, ancak havlu yardımıyla kolaylıkla ciltten çıkarılabiliyor. Güneş’in zararlı ışınlarından korurken bir yandan da cildin beslenmesine olanak tanıyan buluşun, yara bandı gibi kullanıp kullanılamayacağı da merak ediliyor. Biyomedikal mühendisi German, şeffaf olan bu katmanın yara iyileşme sürecinde de oldukça yararlı olabileceğini savundu.

Araştırmaları henüz devam eden son teknoloji güneş koruyucusunun ne zaman raflarda yerini alacağını merakla bekliyoruz. Tabi biz Türklerin aklındaki bir başka önemli soru, “Hocam somon spermini cilde sürmek mübah mıdır?”