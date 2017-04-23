Güney Koreli Başkan Adayından StarCraft Kampanyası

Güney Kore'de başkan adaylarından bir tanesi olan Moon Jae-in, propaganda kampanyası kapsamında StarCraft oyuncularına iki tane ücretsiz harita vereceğini açıkladı.

Blizzard, geçtiğimiz günlerde 1998 yılında piyasaya sürdüğü gerçek zamanlı strateji oyunu StarCraft'ı ücretsiz yaptığını açıklamıştı. Dahası on sekiz yıl önce çıkardığı oyun için 1.18 sürüm numarasıyla bir de güncelleme yayınlamıştı. Bu her ne kadar kulağa ilginç gelse de daha ilginç bir başka haber Güney Kore'den geldi. 9 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde propaganda sürecine devam eden bir aday, ilk StarCraft oyunu için ücretsiz olarak iki yeni harita yayınlayacağını söyledi.

Kore Demokratik Partisi'nden başkan adayı olan Moon Jae-in, "Monsters" ismini verdiği iki yeni StarCraft haritasını görücüye çıkardı. Başkan adayının resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bir videoyla ortaya çıkan haritaların, başkanlık oylamasına gidecek gençler üzerinde etki edebileceği de söylendi.

Bizler için oldukça farklı bir seçim vaadi olsa da StarCraft oyunlarının Güney Kore'de artık "ata sporu" seviyesine geldiğini de unutmamak gerek. Ülkede milyonlarca StarCraft oyuncusunun bulunmasının yanı sıra profesyonel arenada da başı çeken oyuncuların çoğu Güney Kore'den çıkıyor. Ülkede diğer spor dalları kadar izlenilen StarCraft için düzenlenen turnuvaları on binlerce kişi yerinden takip ediyor.

Orijinal StarCraft ve Brood War Genişleme Paketi Tamamen Ücretsiz!

StarCraft: Remastered Yaz Aylarında Geliyor