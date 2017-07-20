Günümüzün ve Geleceğin Mesleği: Yazılım Mühendisliği

Her şeyin dijitalleştiği günümüzde, muhtemelen bu habere şaşırmadınız. Eminim uzun zamandır fikrinizi sorduklarında “Bilgisayarcı olsun oğlan,para orda” diyorsunuzdur. Ama işler sandığınızdan biraz daha ciddi.

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de 85 bin kişinin çalıştığı bilgi teknolojileri sektöründe en çok aranan yazılım mühendisleri. Halihazırda ülkede en yüksek ödemeyi alan yazılım mühendisleri, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de geleceğin en popüler meslekleri arasında gösteriliyor. Mesleğe talep çok olsa da sektör şirketleri gerekli özellikleri iş başvurularında bulamadığını söylüyor.

Yeni Şafak’ın haberine göre, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Vural, sadece lisans mezunu olmanın bu meslek kolunda yeterli olmadığını, mezun mühendislerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söylüyor. Çeşitli sertifika ve staj programlarının mühendislerin yetkinliği için büyük önem taşıdığını belirten Vural, iş bulma aşamasında işe uyumun kritik öneminin altını çizdi.

Her Geçen Gün İhtiyaç Artıyor

Araştırmacılardan Elektronik Mühendisi Niyazi Saral, işverenlerin yüzde 77 ile en çok meslek ve teknik beceri aradığını, aranan en büyük niteliğinse yüzde 55 ile İngilizce bilgisi olduğunu aktardı. Bilgi ve iletişim sektör istihdamının her yıl yüzde 3 ile 4 arasında artış gösterdiğini dile getiren Saral, şirketlerin aradığı profillerin lisans mezunu mühendislerle çok az örtüştüğünü belirtti.

Araştırma sonucunda gençlere, bilişim teknolojisindeki yenilikleri takip etmeleri ve bu yeniliklere becerileri doğrultusunda uyum sağlamaları öğütlendi.

Kısacası, ülkemizdeki en yaygın görüş olan “Aman gir güzel bir bölüme de mezun olursun.”, “ Aman bir mezun ol da iş bulursun.” gibi görüşlerin artık eskide kaldığını hatırlatır, kendini geliştirmeyen ve yeniliklere uyum sağlayamayan her öğrencinin okulda olmasa dahi hayatta sınıfta kalacağını belirtmek isterim.