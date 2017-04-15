H&M, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir alışveriş uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Giyim mağazası H&M'in resmi uygulaması ile tarzınıza göre pek çok ürüne kısa sürede ulaşabiliyorsunuz.

Tarzınıza göre şık ürünleri ucuz fiyata bulabileceğiniz bir alışveriş uygulaması olan H&M, dilediğiniz zaman alışveriş yapmanıza olanak sağlıyor. Güvenli alışveriş yapma imkanı sunan uygulama, modaya uyumlu içerikleriyle de özellikle kadınların gözlerini dolduruyor. Uygulamada ürünleri detaylı inceleyebilir, özel indirim ve tekliflerden yararlanabilir, yüzlerce ürüne göz atabilir ve güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Dünyanın her bölgesinde kullanabileceğiniz uygulama aynı zamanda size en yakın H&M mağazasını kısa sürede bulmanızı sağlıyor. GPS desteğiyle en yakın mağazayı görebilir ve ürünleri yerinde inceleyebilirsiniz. Ayrıca barkod okuma özelliğiyle de aldığınız ürünlerin detaylı bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. En yeni moda hakkında bildirimler de yollayan H&M uygulamasıyla modadan geri kalmıyorsunuz.

Alışveriş yapanların mutlaka indirmesi gereken bir uygulama olan H&M, basit menüleriyle de dikkat çekiyor. Sade bir tasarıma sahip olan uygulama ile kolay alışveriş gerçekleştirebiliyorsunuz.

H&M uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.