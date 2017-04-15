H&M, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz resmi H&M uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. H&M mağazalarının resmi uygulaması olan H&M ile güvenli alışveriş gerçekleştirebiliyorsunuz.

Popüler giyim mağazası H&M'in resmi uygulaması ile tarzınıza göre pek çok ürüne kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. Kolay menüleri ve basit arayüzüyle işlevsel bir kullanıma sahip olan H&M, kısa sürede beğendiğiniz ürünlere sahip olmanızı sağlıyor. Özellikle kadınlar için geliştirilmiş olan uygulama ile modaya uygun ürünleri satın alabiliyorsunuz. İşlevsel özelliklere de sahip olan uygulama ile ürünleri detaylı inceleyebilir, özel indirim ve tekliflerden yararlanabilir, yüzlerce ürüne göz atabilir ve güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Barkod okuma özelliğine de sahip olan uygulama ile mağazada gördüğünüz bir ürünün detaylı bilgilerine göz atabiliyorsunuz. Bildirim sistemiyle de modanın son haberlerine kolayca ulaşabiliyor ve her an modadan haberdar olabilirsiniz. Mutlaka indirilmesi gereken bir uygulma olan H&M'i alışveriş tutkunları mutlaka denemeli.

Kolay bir kullanım zevki sunan uygulama güçlü özellikleriyle güvenli alışveri imkanı sunuyor. Sade tasarımı ve kolay menüleriyle H&M uygulaması sizleri bekliyor. Ayrıca uygulamada yer alan GPS sistemiyle en yakın mağazayı kısa sürede bulabiliyorsunuz.

H&M uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.