Haber Endüstrisi Facebook ve Google'ın Tekelinden Endişeli

Haberin günümüzde meta haline geldiğini ve bir ürün gibi alınıp satıldığını biliyoruz. İşin ilginç yanı, bu endüstrisi hiçbir dönemde bu kadar teknoloji şirketlerine ve internet faaliyetlerine bu kadar bağımlı olmamıştı. Dolayısıyla haber üretenlerin varoluşsal bir sıkıntı yaşadığını söylersek yanlış olmaz. Hal böyle olunca, haber endüstrisi Facebook ve Google'ın tekelinden korkar hale geldi.

Yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalı tüm yetişkinlerin yaklaşık yarısı, birincil haber dağıtım mekanizması olarak Facebook'a güveniyor. Hem sosyal ağ hem de Google, tüm çevirimiçi reklamcılık pazarının üçte ikisini kontrol ediyor. Yayıncılar ise bu konuda bir şeyler yapma hususunda karar alma noktasına geldi.

News Media Alliance tarafından yayınlanan bir rapor, işte tam da bu tehlikeyi ele alıyor. "Yüksek kaliteli gazeteciliği sürdürmek için daha fazla yol almamız ve haber dağıtımında yenilikçi dijital modelleri genişletmek için medya kuruluşlarına esneklik tanınmasını istiyoruz" diyen News Media Alliance Başkanı David Chavern, nihai hedeflerinin daha güçlü bir modeli oluşturulması olduğunu söyledi.

Sonuçta haber kuruluşları, gazetecilik işini Facebook ve Google'ın üstünlüğünden korumak için hükümetten yardım almayı planlıyorlar. Facebook ve Google tekelleşirse, daha doğrusu onları koruyan yasalar bu şekilde devam ederse, gazetecilik mesleği için büyük tehlike doğabilir.

Facebook Sahte Haberler ile Nasıl Savaşıyor?