Elon Musk Dünyanın En Zengin Beşinci Kişisi! Elon Musk Net Serveti Ne Kadar?

Forbes'un açıkladığı dünyanın en değerlileri listesine göre geçtiğimiz gün Elon Musk dünyanın en zengin beşinci kişisi oldu. Elon Musk net serveti 74 milyar doların üzerindeyken bir yıl içerisinde onlarca kişiyi sollamasıyla dikkat çekiyor.

Elon Musk net serveti ne kadar?

Yaklaşık 4 ay önce CEO Elon Musk net serveti 25 milyar dolar değerinde ve 31. en zengin kişiydi. Musk'ın o zamandan beri net değeri neredeyse üç katına çıktı ve Warren Buffet, Phil Knight ve Michael Bloomberg'i geçerek dünyanın en zengin beşinci kişisi olmayı başardı.

Elon Musk net değerinin çoğunluğu,şirketleri Tesla ve SpaceX'teki hisselere bağlıdır. Tesla'nın değeri Mart ayından bu yana 200 milyar dolar büyüdü ve beklenenden daha fazla araç teslimatı sağlamasıyla birikte elektrikli araç pazarında rekor seviyelere ulaştı.

Musk'ın net servetinin küçük bir kısmı -yaklaşık 100 milyon dolar- gayrimenkulden geliyor ama bu muhtemelen daha da artacak. Mayıs ayında Musk tüm mallarını satmayı planladığını ve yaklaşık 40 milyon dolarlık mülk listelediğini açıklamıştı.

2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana devam eden Koronavirüsle birlikte Kaliforniya merkezli fabrikada üretimin durduran Tesla, bu engellere rağmen ikinci çeyrekte 90 bin 650 araç teslim etmeyi başardı.