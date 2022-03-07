Beklenen Oldu: Netflix, Rusya’daki hizmetlerini tamamen kapatıyor

Dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip dijital içerik platformu Netflix, Rusya’dan tamamen çekilme kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda Rusya ile zorunlu olarak platformda Rus devlet kanallarını yayınlayacak olan Netflix, savaş sonrasında bu kararını askıya aldığını açıklamıştı. Bulunduğu ülkenin kurallarına uymak zorunda olan Netflix, bu hamlesiyle Rusya’ya rest çekmişti. Bu kararın üzerinden çok geçmeden platform, Rusya’daki hizmetini tamamen durdurma kararı aldığını duyurdu.

Hizmetlerini Tamamen Durdurdu

Netflix sözcüsü Emily Feingold, The Verge'e yaptığı açıklamada, ‘Mevcut koşullar göz önüne alındığında, Rusya'daki hizmetimizi askıya almaya karar verdik’ dedi.

Geçen hafta Netflix, büyük yayıncıların NTV ve devlet destekli Channel One gibi 20 Rus propaganda kanalına ev sahipliği yapmasını gerektiren yeni bir Rus yasasına uymayacağını açıklamıştı. İçerik devi, daha sonra Rusya'daki tüm yapımları ve satın almaları durdurduğunu duyurdu.

Öte yandan Netflix, üzerinde çalıştığı dört Rus orijinal yapımını da iptal etti. Edinilen bilgilere göre; Netflix'in şu anda Rusya'da yaklaşık 1 milyon abonesi bulunuyor.

Netflix, Rusya ile bağlarını kesen tek şirket değil. Disney, Warner Brothers, Paramount Pictures ve Sony de dahil olmak üzere film endüstrisindeki diğer devlerin tümü; The Batman, Turning Red ve Sonic the Hedgehog 2 gibi yeni filmlerini Rus sinemalarında yayınlamayı reddetti.

TikTok, ülkenin yeni tanıtılan ‘sahte haber’ yasasına yanıt olarak Rusya'daki tüm yeni video yüklemelerini ve canlı yayınları durdurmaya başladığını açıkladı. Diğer yandan; Microsoft, Google, Apple ve Samsung da ülkedeki satışlarını askıya aldı.