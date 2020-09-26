Sağlık Bakanı Koca Açıkladı: Yeni Koronavirüs Tedbirleri Uygulanacak mı?

Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmesi ve günlük vaka sayıları 1600'ün üzerinde olmaya devam etmesi nedeni ile insanların kafasıdna koronavirüsle mücadele kapsamında yen tedbirlerin gelip gelmeyeceği ile ilgili birtakım soru işareti oluştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulanıp uygulanmayacağı ile ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

Yeni Koronavirüs Tedbirleri Gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu dönemde ilave daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını ifade etmek isterim. Bu yer yer bazı illerimizde sorun olduğumuzda kurullarımız ilçe, mahalle, köy bazında kısıtlama yetkisi almaya sahip. Türkiye’de ilave yasak düşünülmüyor. Ama bizim tedbirlere uyumumuz çok önemli. Mesafe ve maskeyi önümüzdeki aylarda daha yaygın şekilde olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Grip halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürüklerle ortaya çıkan mevsimsel hastalıktır. Aynı şikayetler Covid-19’da da ortaya çıkmaktadır. Asıl düşmanımız olan salgınla mücadele olan zaman azalacak. Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor; temizlik, maske, mesafe. Bir nefeslik sıhhatin ne anlama geldiğini entübe edilen hastalarımızla müşahede ettik. Sizden ricada bulunuyorum, bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın. Bu gücü ayakta tutmak salgınla mücadelenin altın kurallarından biridir, omuzlarındaki yükü azaltın" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarında önemli oranda düşüş olduğunu belirtti. Yatak doluluk oranlarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasına şu şekilde devam etti: