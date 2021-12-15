JP Morgan Analisti Açıkladı: 1,4 Milyar Android Kullanıcısı iPhone'a Geçebilir

JP Morgan bünyesinde görev alan analist Samik Chattarjee, uygun şartlar yakalandığı takdirde 1,4 milyar Android kullanıcısının bir sonraki iPhone SE modeline geçiş yapmak isteyebileceğini belirtti. Önümüzdeki sene tanıtılması beklenen yeni modelin, uygun fiyat etiketini koruması ve 5G desteği ile kutudan çıkması öngörülüyor.

"Android Kullanıcılarının Yarısı Yeni iPhone SE'ye Geçmek İsteyebilir"

Samik Chattarjee paylaşılan raporda uygun şartlar yakalandığında, Android kullanmakta olan 1,4 milyar kişinin iPhone SE 3 modeline geçiş yapmayı isteyebileceği vurgulandı. Tabii ki bu rapor herhangi bir araştırmaya ya da veriye dayanmıyor ancak kendisinin çalışmış olduğu finansal kurumun saygınlığı, raporun ciddiye alınmasına destek oldu.

Chatterjee tarafından öne sürülen argümanın çeşitli eksiklikleri bulunuyor: Google, şu anda dünya genelinde aktif olan Android cihaz sayısının yaklaşık 3 milyar adet olduğunu açıklamıştı. Bazı kişilerin birden fazla akıllı telefon kullandığını göz önüne aldığımızda, bu kabaca 2,5 milyar kullanıcıya tekabül eder.

Yani Chatterjee, her iki Android kullanıcısından birisinin iPhone SE 3 almak isteyebileceğini öne sürdü. Bu tahmini öne sürerken ise kullanıcıların ilgili modellere paralarının yetmediği için geçmediğini ve bu nedenle Android kullandıklarını belirtti. Tabii ki tahminin ne ölçüde doğru olduğunu kestirmek pek de mümkün değil.

Yine de biliyoruz ki iPhone SE, Apple'ın en çok sattığı akıllı telefon serilerinden birisi. Bu bakımdan uygun fiyatlarla satışa sunulacak daha gelişmiş bir model, daha çok sayıda kullanıcının Android'i bırakıp iOS'e geçmesine yardımcı olabilir. Yine de yüz milyonlarca kullanıcının Android'i bırakmasını beklemek, pek de doğru olmayacaktır.

Peki siz bu rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bütçe sıkıntısı olmayan kullanıcıların ilk tercihi her zaman Apple mıdır yoksa analistin bu konuda hata yaptığı düşünülebilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.