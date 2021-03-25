1,4 Milyon BioNTech Aşısı Türkiye'ye Geldi: Kimlere Yapılacak?

BioNTech aşısı kimlere yapılacak? Türkiye'ye 1.4 milyon BioNTech aşısı geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının kimlere yapılacağı ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

BioNTech Aşısı Kimlere Yapılacak?

Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ülkemize toplamda 1.4 milyon BioNTech aşısının geldiğini duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi

"Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."

Yapılan açıklamada da belirtildiği üzere BioNTech aşısı sırası gelen vatandaşlara yapılacak. Aşının önümüzdeki hafta yapılmaya başlanılacağı da yine paylaşılan bilgiler arasında bulunmakta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıların geldiği uçağı ve aşıların resmini paylaştı.

Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak. pic.twitter.com/ENDMpAd9rt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2021

Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2021

BioNTech Aşısı Etkinlik Oranı Nedir?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova, "Türkiye'deki gönüller Amerika ve Avrupa'da yürütülen bir çalışmanın parçasıydı. Bu çalışma ile ilgili sonuçlar bilimsel makale halinde yayımlandı ve aşının yüzde 94,5 civarında etkili olduğu gösterildi. Ama Türkiye'deki 500 gönüllünün durumuna ait özel bir yayın yapılmadı. O genel havuzun içerisinde Türkiye'deki gönüllerde de benzer bir etkinlik olduğunu kabul ediyoruz" açıklaması yapmıştı.

BioNTech Aşısı Mutasyona Karşı Etkili mi?

BioNTech aşısı mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Uğur Şahin, tüm dünyanın merak ettiği soruyu yanıtlamıştı.

Prof. Dr. Şahin, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyona uğrayan COVID-19’a karşı da koruma sağlayacağına inandığını belirtmişti. Geliştirdikleri aşının mutasyonlu virüs üzerindeki etkisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şahin, yaptığı açıklamada, "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullanmıştı.