1 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 1 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

1 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 1 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 1 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 1 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

1 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 44.846 test yapıldığı ve 996 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 981 kişi iyileşti.

1 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

1 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 231.869 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.710'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 586 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 215.516 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı." dedi.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı. pic.twitter.com/ffG1CU6Zps — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2020

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