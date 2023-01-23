1 Aylık İşi 1 Günde Tamamlayabilen Drone'lar Üretildi

Yenilikçi özellikleri, kullanmış oldukları donanım ve yazılımlar ile farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunan endüstriyel drone’lar, birçok sektörde olduğu gibi enerji sektöründe fark yaratıyor. DJI Enterprise’ın son teknolojiye sahip endüstriyel drone’ları, sağladığı doğru veriler ile kritik kararları almayı kolaylaştırırken, iş gücü ve zaman açısından da önemli derecede verimlilik sağlıyor.

Günümüze dek pek çok farklı sektörde drone'ların insan elinin işini elinden aldığını ve bu işleri çok daha hızlı sürelerde tamamlayabildiğini gördük. Bu yeni endüstriyel drone'lar da sahada geleneksel yöntemlerle haftalarca süren denetim ve kontrol operasyonları, 1 gün gibi kısa bir sürede tamamlayabiliyorlar.

Yeni Endüstriyel Drone'lar İş Gücünü ve Süresini Büyük Ölçüde Azaltıyor

Zorlu alanlarda kontrolörlerin yerine keşif ve denetim görevi yapan drone’lar, önceden belirlenen rotalar boyunca otonom uçuşlar yaparak yüksek doğruluğa sahip veriler topluyor. Topladığı verileri üzerinde yer alan yazılımcılar aracılığıyla analizleyebilen drone'lar, gerekli durumlarda sorunların tespitini de gerçekleştirip bakım ekiplerine iletebiliyor.

Bu tarz drone'ların önemini ortaya çıkaran alanlardan biri de binlerce güneş panelinin bulunduğu noktalar. Oldukça hassas olan güneş panellerinde zaman zaman yaşanan kırık, hasar veya arıza gibi durumlar drone'lar aracılığıyla normalden çok daha kısa sürede fark edilebiliyor. Bu sayede verimlilik artarken, maliyet de önemli ölçüde azalıyor. 500 MW’lik bir Güneş paneli çiftliğinde geleneksel yöntemlerle ortalama 1 ay süren incelemeler, drone’lar sayesinde 5-6 saat gibi kısa bir sürede tamamlanabiliyor.

DJI Enterprise’ın üstün özelliklere sahip drone’ları Türkiye’de Bilkom güvencesiyle yakında satışa sunulacak.