1. Dünya Savaşı Temalı FPS Oyunu Tannenberg Çıktı!

Eğer tarihi hikayelere sahip oyunlar ilginizi çekiyorsa Steam üzerinde erken erişimde oyuncuların beğenisine sunulan Tannenberg adlı 1. Dünya Savaşı temalı yeni FPS oyunu hoşunuza gidebilir.

Geçtiğimiz sene Battlefield 1 ile 1. Dünya Savaşı'na yolculuk etmiştik. O dönemde Call of Duty gibi serilerin gelecekte geçen bilim kurgu temelli hikayeleri oyunculardan tepki çekmiş, oyuncular günümüzde ya da geçmişte geçen FPS oyunlarına duydukları özlemi dile getirmişti. Battlefield serisinin de bu dönemde 1. Dünya Savaşı'nı konu alan bir oyunla karşımıza çıkması başarılı bir strateji olmuştu ve oyun bir hayli yüksek beğeni kazanmıştı. Call of Duty serisi de bu olaydan ders alarak bu sene 2. Dünya Savaşı'na geri döndü. Call of Duty WWII hem iyi inceleme puanları aldı, hem de oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı. Kısaca, tarihi savaşlar oyuncu topluluğunun sevdiği ve oynamaktan keyif aldığı oyunların özü halinde. Tannenberg de bu formülü kullanıyor.

Erken erişimde satışa sunulan Tannenberg, eğer Call of Duty WWII veya Battlefield 1 gibi oyunları online olarak oynamak istiyorsanız; fakat bu oyunların yüksek fiyatları gözünüzü korkutuyorsa boşluğu doldurabilecek bir yapım. 28 TL gibi oldukça makul bir fiyatla çıkış yapan ve sadece online olarak oynanabilen oyunda 1. Dünya Savaşı'nın doğu cephesinde geçen savaşlara katılıyoruz. Şu an için oyunda 3 farklı oyun modu bulunuyor, geliştirilme sürecinde olan oyuna yeni içeriklerin ekleneceği de tahmin edilebilir.

Tannenberg'in en dikkat çeken modu 64 oyuncunun aynı anda savaştığı Manuever modu. Bu modda, kalabalık ordular birbirleriyle stratejik savaşlar yapıyorlar. Bu modda temelde harita üzerindeki farklı noktaları kontrol etmeye çalışıyoruz. Diğer oyun modlarında ise daha küçük takımlar halinde çarpışıyor ya da takımlar olmadan, tek başımıza diğer oyunculara karşı savaşıyoruz.

Tannenberg'deki haritalar bir hayli geniş. Bu haritalarda siperler, terk edilmiş binalar, ağaçlık alanlar, saman balyaları gibi yapıları stratejik avantajlar elde etmek için kullanabiliyorsunuz. Sabit ağır makinalı tüfekler gibi araçlar da kullanabilmekteyiz.

Tannenberg'de savaşlara katıldıkça tecrübe puanı kazanıyor, yeni silahların ve ekipmanların kilidini açabiliyorsunuz. Oyunun grafikleri hem tatmin edici bir kalite sunuyor hem de oyun düşük sistem gereksinimleri sayesinde dizüstü bilgisayarlarda ve eski masaüstü bilgisayarlarda rahatça çalışabiliyor. Tannenberg'i bu bağlantıyı kullanarak satın alabilirsiniz: