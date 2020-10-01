1 Ekim Türkiye Koronavirüs Tablosu, 1 Ekim Vaka Sayısı Kaç Oldu?

1 Ekim Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 1 Ekim Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 1 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 1 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu.
1 Ekim Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı
Son 24 saatte 113.546 test yapıldığı ve 1.407 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 67 kişi hayatını kaybetti ve 1.402 kişi iyileşti.
1 Ekim Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı
1 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 320.70 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.263'e yükseldi.
Toplam ağır hasta sayısının 1.507 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 281.151 olarak açıklandı.
Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.
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