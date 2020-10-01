Twitter Çöktü mü? Twitter'a Neden Girilmiyor?

1 Ekim 2020 tarihinde yani bugün saat 17.00 itibarıyla tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan sosyal medya uygulaması Twitter ile ilgili birtakım erişim sorunları meydana geldi. Sosyal medya platformuna erişim sağlamaya çalışan sosyal medya kullanıcıları, sosyal medya platformunun arayüzü yerine bir hata mesajı ile karşılaştı. Önüne hata mesajı gelen kullanıcıların ise kafasında "Twitter çöktü mü?", "Twitter saldırıya mı uğradı?" gibi sorular oluştu.

Twitter Çöktü mü? Twitter'a Neden Erişilmiyor?

Dünya gündemini takip etmek gibi amaçlarla kullanılan popüler sosyal medya platformunu ziyaret etmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, akşam saat 17.00'den itibaren erişim sorunu yaşamaya başladı. Twitter'a normal bir şekilde erişmek isteyen insanlar, sosyal medya platformunu ziyaret ettiğinde "Bir hata oluştu" mesajı ile karşılaştı. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter'a sadece Türkiye'de mi erişilmiyor yoksa erişim sorunu dünya genelinde mi yaşanıyor?

Twitter, The Next Web tarafından paylaşılan bilgilere göre akşam saat 17.00'den beri Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkedeki sosyal medya kullanıcılarına hizmet veremiyor. DownDetector'da yer alan verilere bakıldığında Twitter'a erişim sorununun çoğunlukla Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Kıyıları ve Orta Avrupa gibi bölgelerde yaşandığı görülüyor.

Twitter'ın hizmet durumu ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı resmi sayfasında kullanıcıların sosyal medya platformuna ne kadar süre boyunca erişemeyeceği henüz belirtilmedi. Sosyal medya platformunun ne zaman eskisi gibi kullanılabileceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamasının yanı sıra en çok sorundan en çok etkilenen sosyal medya kullanıcıları Twitter'a internet sitesi üzerinden erişen kullanıcılar oldu. Twitter'ın mobil sürümünü kullananlarda ise sorun düzelmiş gibi görünüyor.

Hizmet Kesintileri Nasıl Öğrenilir?

İnternet kullanıcıları, aldığı herhangi bir hizmet ile ilgili anlık sorunlara dair bilgilenmek için takip etmek isteyebiliyor. Downdetector, Twitter gibi sosyal medya platformlara ilişkin yaşanan sorunları eş zamanlı olarak takip etmek için kullanabileceğiniz web sitelerinden bir tanesidir. Downdetector ile "Twitter çöktü mü?" gibi soruların da cevabını hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Sosyal medya platformu Twitter'daki anlık hizmet kesintisi hakkında doğru bir şekilde bilgi vermesinin yanı sıra sizi ileride Instagram, Turkcell, Vodafone, Discord gibi hizmetlerde yaşanacak anlık sorunlar hakkında bilgilendirebilir.