1 Haziran'dan Sonra Maske Zorunluluğu Kalkacak mı?

Önümüzdeki aydan itibaren yeni normalleşme süreci başlayacak. Peki, 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu sona erecek mi? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

1 Haziran'dan Sonra Maske Takma Şartı Bitecek mi?

17 günlük tam kapanma sürecinin hemen ardından kademeli normalleşme dönemine geçildi. 1 Haziran'dan itibaren ise yeni normalleşme sürecine geçilecek. Yeni dönemde COVID-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin hafifletileceği belirtiliyor.

Önümüzdeki aydan itibaren başlayacak olan yeni dönemde maske takma şartının kaldırılıp kaldırılmayacağı uzun bir süredir merak ediliyor. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre haziran ayından itibaren sahil, park ve bahçelerde 2 metre mesafe olma şartı ile maskesiz oturulabilecek ve dolaşılabilecek.

Vaka sayıları azalmaya devam ederse önümüzdeki aydan itibaren restoran ve kafeler kişi sınırlaması ile faaliyet verecek. Düğünlerin ilk etapta açık alanlarda yapılması bekleniyor. Aşılama çalışmalarının artmasıyla birlikte düğün salonların belirli misafir sayısı ile hizmet verebileceği belirtildi.

Halı Sahalar Ne Zaman Açılacak?

Çok sayıda vatandaş, halı sahaların ne zaman açılacağını uzun bir süredir merak ediyor. Hürriyet'teki habere göre vaka sayıları düşmeye devam ederse önümüzdeki aydan itibaren halı saha, spor salonları ve yüzme havuzları faaliyet vermeye başlayacak.

Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile brilikte eğitimde telafi döneminin başlayacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak."

Haziran ayında 30 milyon doz bioNTech aşısının gelmesiyle birlikte günlük yaklaşık bir milyon aşılama hedefleniyor. Sonbahar mevsimine kadar 18 yaşındaki gençlere de aşılamanın yapılması bekleniyor. Ülkemizde bu zamana kadar toplamda 28 milyon 452 bin 523 aşı yapıldı. Bu miktarın 16 milyon 287 bin 801'i birinci doz, 12 milyon 164 bin 722'si ise ikinci doz uygulanan kişiler.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan, eylül ayına kadar 120 milyon doz BioNTech aşısının gelmesi durumunda günlük yapılan aşı miktarında ciddi bir artışın olacağını ifade etti.