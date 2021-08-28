Lise Öğrencileri 1 Liraya 100 km Giden Elektrikli Araç Üretti

1 liraya 100 km giden elektriki araç sosyal medyanın gündemine girmeyi başardı. Trabzon'un Of ilçesindeki bir lisenin öğrencileri tarafından üretilen bu prototip model, 2 bin 500 wattlık bir bataryaya sahip.

Trabzon'un Of ilçesinde meslek lisesi öğrencileri 8 ayda yaptıkları 120 kilo ağırlığındaki elektrikli araç, bir tam şarjla 1 TL'ye 100 kilometre gidebiliyor. Teknofest elemelerini geçen öğrenciler, ''Simurg'' isimli araçla elektrikli araçlarıyla Teknofest'te derece için yarışacak.

Trabzonlu gençlerden 1 liraya 100 km giden elektriki araç

2021 Teknofest Liseler Arası Elektrikli Araçlar yarışması için çalışan Trabzon'un Of ilçesindeki Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 8 ayda elektrikli araç üretmeyi başardı. Yapılan hesaplamalara göre, elektrikli araçlarının bir dolu şarjla 100 kilometre gideceğini belirten öğrenciler, sadece 1 TL'lik enerji harcandığını dile getirdiler.

''Simurg'' isimli araçla Teknofest eleme turlarını atlamayı başaran Trabzonlu öğrenciler, 31-Ağustos-5 Eylül arasında Teknofest Liseler Arası Elektrikli Araçlar yarışmasına katılacak. Türkiye genelinde 40 araç lise seviyesinde bu yarışmalara katılacak. Verilere göre yarışmaya genelde sanayisi büyük olan büyük şehirlerden katılım yaşanıyor.

Lisenin Makine Teknoloji Öğretmeni Fatih Mehmet Aydın, "Aracımızın motoru 2 bin watt. Hub motor olarak biliniyor. 2 bin 500 wattlık bir bataryası mevcut. Bir motor sürücüyle birlikte aracımızı hareket ettireceğiz. Elektrik aksamı aracın içerisinde bir ağ gibi her tarafa yayılmış durumda." dedi.

Elektronik kart sayesinde aracın hızını, motorun ve bataryanın sıcaklığını, bataryadan çekilen enerji miktarını araç üzerindeki bir ekrandan görülebiliyor. Aracın kasası ve şasisi ise karbonfiberden oluşuyor. "Karbon fiber olduğu için çelikten üç kat daha dayanıklı. Aracımız bütün aksamıyla 120 kilo civarında ağırlığa sahip." ifadelerini kullandı.

Tam bir şarjla 100 kilometre gidebilen elektrikli araç, 1 TL ile bu mesafeyi alabiliyor. Aracı oluşturan ekip, 100 kilometreyi 2 bin 500 wattlık bir batarya ile alabileceğini düşünüyor.

Okul Müdürü, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bülent Saka açıklamasında şunlara yer verdi: