Türkiye'de 1 Milyar Liralık Dogecoin Vurgunu Yaşandı

1 milyar liralık Dogecoin vurgunu yaşanmış olabilir. Turgut V. isimli şüpheli şahıs, Dogecoin mining hizmetiyle 1500 kişiden topladığı yaklaşık 1 milyar lira değerindeki Dogecoin'le (DOGE) birlikte kayıplara karıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir vurgun iddiasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Turgut V., 1500 kişiden topladığı 1 milyar liraya yakın Dogecoin ile kayıplara karıştı.

1 milyar liralık Dogecoin vurgunu: 1500 kişi dolandırıldı

Sputnik'te yer alan habere göre dosyanın bir numaralı şüphelisi olan Turgut V. isimli şahıs, Dogecoin mining adında kripto para sistemi kurdu. Bu sisteme yatırım yapan kişilere sadece 40 günde yüzde 100 kar vaadinde bulundu.

İddialara göre Turgut V., yatırımcıları sisteme ikna edebilmek için lüks mekanlarda birebirr toplantı ve tanıtımlar düzenledi. Yatırımcıların tamamını bir Telegram grubunda ikna eden Turgut V., bu kişilerin sahip oldukları Dogecoin'leri kendi sistemine transfer etmelerini sağladı.

Dogecoin mining isimli hizmet yaklaşık üç boyunca sorunsuz çalıştı. Yatırımcılar, ilk üç ay sistemden taahhüt edilen kar paylarını alabildi. Üç aylık sürenin sonunda bu sisteme tam 1500 kişi Dogecoin yatırdı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre asıl sorun bundan sonra başladı. Sistem 4'üncü aya geldiğinde Turgut V., tam 350 milyon Dogecoin toplamıştı ve bu Dogecoin'in piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL'ye denk geliyordu. Müşterilerinin coinleri toplayan şüpheli isim, 4'üncü ayda sisteme erişim hizmetini askıya aldı.

Bu karar sonrası neye uğradıklarını şaşıran yatırımcılar bir bir Turgut V. ve birlikte çalıştıkları şüphelilere ulaşmaya çalıştı. Ancak şüpheliler ne kendilerine verilen telefon numarasına ulaşabildi ne de Turgut V.'nin adresini bulabildi. Dolandırıldıklarını fark eden Dogecoin yatırımcıları, avukatları Sinan Keskin aracılığıyla soluğu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı.

Mağdurlardan biri olan Ecem Ashyrova verdiği demeçte, "4 milyon Dogecoin yatırdım. TL olarak 12 milyon TL zararım var şu an. 40 günlük bir paketle yüzde 100 kazanacağımız vaat edilmişti ama elimizdeki avucumuzdaki gitti" dedi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı ise bu iddialar sonucunda Turgut V. ve birlikte olduğu düşünülen 11 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Savcılık dosyanın bir numaralı şüphelisi Turgut V. ve sevgilisi Gizem N. hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı aldığını da duyurdu.