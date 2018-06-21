1 Milyar Liralık Turcoin Vurgununda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Türkiye’nin ilk dijital parası olacağı iddiasıyla gündeme gelen Turcoin'in geliştiricisi Kuzey Kıbrıs merkezli Hipper A.Ş. yetkililerinin, vatandaşları toplamda 1 milyar TL dolandırdığı iddiasıyla yakın zaman önce soruşturma başlatılmıştı. Şimdi de şirketin, Turcoin madenciliği için Kocaeli’de 100 milyon TL yatırımla kuracağını söylediği dev tesislerin yerine havuzlu bir sitede 2 dükkan aldığı ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs merkezli Hipper A.Ş. 2018 yılının başlarında Türkiye’nin ilk dijital parası olarak Turcoin’i üreteceklerini duyurmuştu. Ancak tüm bunların 1 milyar TL’ye ulaşan büyük bir dolandırıcılıktan ibaret olduğu anlaşılmış, vurgun, Turcoin’e yatırım amaçlı para yatıran vatandaşların şirket yetkililerine ulaşamamasıyla gündeme oturmuştu.

Hipper A.Ş. yatırımcılarına, 1500 TL’lik yatırımları karşılığında aylık 250 TL, yıllık olarak da 2 bin 920 - 3 bin 285 TL arasında bir kazanç vadetmişti. Buna rağmen sistem, tipik bir saadet zinciri mantığıyla faaliyet gösteriyordu. Şirket hiçbir zaman BDDK tarafından lisans verilen elektronik para ve ödeme kuruluşlarının arasında yer almazken, sistemin yaklaşık 1 ay önce tıkanmasıyla üyelere yapılan ödemelerin de durduğu öğrenildi.

Hipper A.Ş. yetkilileri daha önce, Turcoin madenciliği için Kocaeli’de 100 milon TL yatırım yapılarak 2 tesis kurulacağını açıklamıştı. Şirket yetkilileri, bu tesislerin 5 megavat gücünde olacağını, tesisleri için 20 kilometre uzunluğunda kablo döşeneceğini, 24 bin ekran kartı kullanılacağını, üretimin 120 milyon adetle sınırlı tutulacağını ve Turcoin’in adedinin 100 dolardan satışa sunulacağını söylemişti. Ancak ulaşılan üretim merkezinde söylenen yatırımlardan hiçbirinin yapılmadığı ortaya çıktı.

Hipper A.Ş. yöneticisi Sadun K.’nın “Büyük bir tesis kuruyoruz.” dediği yerin, aslında Kocaeli’nin İzmit İlçesi’ndeki havuzlu lüks bir sitenin içerisinde bulunan 2 dükkândan ibaret olduğu belirlendi. Piyasa değerinin 2 milyon TL civarında olduğunun öğrenildiği dükkanlarda, Turcoin üretiminin hiçbir zaman yapılmadığı ve bunun yerine dükkanlarda, Turcoin’e yatırım yapmak isteyen vatandaşların gezdirildiği öğrenildi. Site sakinlerinin söylediklerine göre, dükkânları satın almasının ardından sık sık gelen Sadun K., son 1 aydır dükkanlara hiç uğramadı ve dükkanlar şu anda kapalı durumda. Ayrıca Sadun K.’nın kendisine birden fazla Çeçen uyruklu koruma tuttuğu da iddia edildi.

Turcoin’e para yatıran vatandaşlar dolandırıldıkları iddiasıyla savcılıklara suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor. Hipper A.Ş.’de %51 hissesi bulunan Muhammed S. önceki gün Eskişehir’de, %49 hissesi bulunan Sadun K. Kocaeli’de gözaltına alındı. Muhammed S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.