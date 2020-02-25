1 Milyar Yıllık Deniz Yosunu Fosili Bulundu

Antik kayaların içerisinden çıkan damar benzeri bu karanlık çizgiler, 1 milyar yıllık deniz yosunu fosili olarak kayıtlara geçti. Bilim insanları, yapılan keşifle birlikte Dünya üzerindeki fotosentez yaşamının başlama tarihine dair önemli ipuçları elde ettiklerini belirttiler.

Sonsuzluğun içerisinden çıkıp gelen bu fosil, çok yaşlı olmasına karşın günümüzde hayatlarını sürdüren modern algler ile benzerlikler taşıyordu. Dallı yapılara ve kök sistemlerine sahip olan çok hücreli canlıların ilk örneklerinden olan deniz yosunu, araştırmayı yapan ekibi heyecanlandırmayı başardı.

Palaeontologlar yeni keşfedilen algleri Proterocladus antiquus olarak adlandırdılar. Daha önce yapılan araştırmalarda en fazla 800 milyon yıllık olduğu düşünülen algler keşfedilmişti. Proterocladus antiquus rekoru eline geçirirken, iki keşfin aynı türden olabileceği dile getirildi.

Araştırma ekibi yaptıkları keşifle birlikte bitki yaşamının karaya taşınmasından çok önce, denizlerde yosunların egemen olduğu tarihin çok daha öncesinden başlamış olabileceğini aktardılar. Virginia Tech Üniversitesinden Paleontolog Shuhai Xiao, "Tüm biyosfer büyük ölçüde gıda ve oksijen için bitkilere ve alglere bağımlıdır, ancak kara bitkileri yaklaşık 450 milyon yıl öncesine kadar evrim geçirmediler." dedi. Xiao ayrıca yeşil deniz yosunlarının 1 milyar yıldan daha önce evrimleştirğini gösterdiklerini ve bu bilinen tarihi 200 milyon yıl daha geriye çekerek, yeni çalışmaların kapısını araladığını belirtti.

Her ne kadar görselde çok büyük gibi görünseler de keşfedilen fossilerin boyutları 1 ila 2 milimetre arasında değişiyordu. Yani paleontologlar, çok ince ve sıkı bir aramanın ardından eski yosunlara ulaşabilmişlerdi. Oldukça heyecan verici bu keşfin detaylarına ise Nature dergisinde yayınlanan makaleden ulaşabilirsiniz.