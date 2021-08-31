1 Milyon Dolarlık Bitcoin'le Kayıplara Karıştı: Kaçırıldığını İddia Etti

1 milyon dolarlık Bitcoin dolandırıcısı dünya gündeminde. 23 yaşındaki Jesús Dos Santos Hernández isimli bir kripto para danışmanı, kaçırıldığını iddia ederek kayıplara karıştı. Yatırımcıların 23.66 adet Bitcon'i ile birlikte ortalıktan kaybolan adam, bu iddiasını polislere inandıramadı.

Venezuela'nın en büyük polis teşkilatının başkanı, kripto yatırım komisyoncusu olan bir dolandırıcının, kaçırıldığı iddiasıyla yatırımcılardan 1,15 milyon ABD doları değerindeki Bitcoin (BTC) fonuyla ortadan kaybolduğunu söylüyor.

Polisler 1 milyon dolarlık Bitcoin dolandırıcısına inanmadı

Bilimsel, Cezai ve Kriminal Soruşturma Kolordusu (CICPC) Başkanı Douglas Rico'nun Instagram gönderisi, komisyoncu Andrés Jesús Dos Santos Hernández isimli bir dolandırıcıyı ele alıyor. Finansal kripto danışman olarak çalışan 23 yaşında dolandırıcının, müşterilerinin tokenlerine erişimi vardı ve tokenlerin Binance kripto borsasında cüzdanlarında saklıyordu.

CICPC Başkanı Rico, sözde dolandırıcının Binance hesabına giriş yapmaya ve kripto cüzdanlarını boşaltmaya zorlandığına dair bir hikaye uydurduğunu söylüyor. Başkan Douglas Rico, "(Jesús Dos Santos Hernández) kendisini kaçıranların, Binance platformuna girmeye ve farklı dijital cüzdanlara transfer yapmaya zorladığını ve yatırımcılara ait olan tüm kripto varlıklarını transfer ettiği bir kaçırma olayını simüle etti." dedi.

CICPC adına Adalet Bakanlığı'na hesap veren Rico, Hernandez'in iddiasına inanmadığını ve komisyoncunun şu anda kaçak durumda olduğunu belirtti. Rico, ajansın Hernández'e kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasında bulunmak istediğini de sözlerine ekledi.

Hernández'in şu anda nerede olduğu bilinmiyor, ancak 23.66 adet Bitcoin'i veya yaklaşık 1 milyon 140 bin dolarlık parayı transfer ettiği ifade edildi.

Venezuela haber kuruluşu Primicia'ya göre, Hernández polis tarafından kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından aranıyor. Fotoğrafı şu anda CICPC'nin Instagram hesabında "Aranıyor" pankartı ile açığa çıkarılmış durumda.

Haziran ayında Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 2019 yılının Ekim ayından bu yana kriptoyla ilgili dolandırıcılıklarda %1000 artış olduğunu bildirdi ve bunu büyük ölçüde yeni ortaya çıkan alanın popülaritesindeki artıştan sorumlu tuttu. FTC program analisti Emma Fletcher, dolandırıcıların harekete geçmek için heyecanlı olan yeni yatırımcılardan yararlandığını söyledi: