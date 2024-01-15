1 Milyon Dolar Değerindeki CS2 Skini Keşfedildi: AK-47 Blue Gem!

Counter-Strike'ta oldukça nadir bulunan ve esasında daha önce hiç görülmemiş bir AK-47 Case Hardened Skin'i keşfedildi. İşin en garip kısmı ise keşfin 10 yılı aşkın bir süre hiç var olmadıktan sonra yapılması olabilir.

Bu silah skininin birebir aynısı ve satışa çıkarılması halinde yaklaşık 1 milyon dolar değerinde olacağı öngörülüyor. CS2'deki skinler; silah türüne, desenine, aşınma ve daha fazlasına bağlı olarak sayısız varyasyona sahip oluyor.

Özellikle, “Case Hardened” kaplamalar, silahın büyük bir kısmının parlak mavi bir desenle kaplandığı Mavi Mücevher (Blue Gem) adı verilen nadir bir türde gelir. Bunlar genellikle oyundaki en nadir ve en pahalı öğelerdir.

AK-47 Blue Gem 1 Milyon Dolar’dan Daha Fazla Etikete Sahip Olabilir

Bu silahın tek olduğu için çılgın bir değere sahip olması normal karşılanabiliyor. Çin ticaret sitesi Buff'un veritabanında yeni bir skin ortaya çıktı ve neredeyse efsanevi AK-47 Case Hardened StatTrak Factory New 661 modelinin varlığını nihayet doğruladı.

Popüler Twitch yayıncısı ohnePixel, keşif hakkında Twitter'da paylaşımda bulunarak, sahibi satacak olsa derinin değerinin 800.000 ila 1 milyon dolar arasında olacağını öngördü. Bununla birlikte, öğeyi çevreleyen heyecan göz önüne alındığında, bu rakamı bile geçemeyeceğini söylemek için hiçbir neden yok.

Şu anda skin'in kime ait olduğu da belli değil ve özel bir envanterde tutuluyor olabilir.

Sizce bu kaplama 1 milyon dolara satılır mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.