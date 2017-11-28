1 Milyon Liralık e-Spor Bursu Verildi

Bahçeşehir Üniversitesi ve Riot Games Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen e-Spor Bursu projesi, ilk yılında büyük bir ilgiyle karşılandı. Elektronik sporlara dair birçok alanda derslerin ve kursların da verildiği burstan 600 kişiden fazla katılımcı yararlandı ve bu burs için 1 milyon liradan fazla para harcandı.

İlk kez Mart 2017’de duyurulan e-Spor bursuna Apply BAU sistemi üzerinden 600’den fazla katılımcı başvurdu ve yüzde 100’e varan burs oranlarıyla kabul edilen öğrenciler, eğitimlerinin ilk aşamasını başarıyla tamamladılar. Yalnızca profesyonel oyuncuları desteklemekle kalmayıp, organizasyondan yayıncılığa, sunuculuktan hakemliğe Türkiye’de hızla gelişen e-Spor sektörünün ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli derslerin ve kursların verildiği e-Spor Bursu kapsamında, bugüne kadar öğrencilere 1 milyon lirayı aşan eğitim desteğinin verildiği de yapılan açıklamada kendine yer buldu.

Dünyada ve Türkiye’de ilk kez verilen 3 kredilik “Oyun Sektörü ve Espor” dersiyle birlikte Riot Games Türkiye yöneticilerinin de dahil olduğu yeni bir eğitim programı başlatılırken, e-Spor böylece yükseköğretim müfredatına dahil edilmiş oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise konu hakkında şunları söyledi: “Espor, Bahçeşehir Üniversitesi olarak desteklediğimiz birçok spor dalı arasında yer alıyor. Türkiye’de espora olan ilgiyi ve Riot Games Türkiye’nin ülkemizde esporun gelişimi için gösterdiği çabaları yakından takip ediyoruz. Riot Games ile birlikte oluşturarak, espor alanında ilerlemek isteyen gençlere akademik ve profesyonel anlamda destek olmak için Türkiye’nin ilk espor bursunu hayata geçirdik.”